iMessage d'Apple échappe à la loi DMA de l'UE

Comme espéré par Apple, le service iMessage de la firme ne tombera pas sous le coup de la réglementation exigeant l'interopérabilité avec d'autres plateformes de messagerie. Selon la Commission, une enquête menée par l'autorité de régulation a conclu que la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) ne concernera pas iMessage.

Apple et Microsoft exonérés

L'enquête interne a conclu que la plateforme iMessage d'Apple et Bing de Microsoft ne sont pas en position de domination suffisante pour être soumises aux règles strictes de la loi sur les marchés numériques qui s'appliquent aux services fournis par les "gardiens" numériques des grandes entreprises technologiques, dont Apple, Google, Meta, Amazon et autre TikTok, selon l'UE.



Apple et Microsoft ont salué la décision de ne pas les désigner comme des services monopolistiques dans des déclarations distinctes à la suite de l'annonce.

Concrètement, la règlement Digital Act Market de l'UE, qui s'appliquera début mars, aurait obligé Apple à apporter des modifications à iMessage pour le rendre disponible sur d'autres plateformes. Les règles d'interopérabilité auraient signifié que les applications Meta telles que WhatsApp ou Messenger auraient pu demander à communiquer avec iMessage, et Apple aurait été contraint de s'y conformer au sein de l'UE.



La décision, qui a découlé de cinq mois de réflexion, s'appuie sur le fait qu'iMessage n'est pas assez largement utilisé par les entreprises.

iMessage non, le reste oui

Malgré cette bonne nouvelle concernant iMessage, la DMA oblige toujours Apple à apporter des changements majeurs à son écosystème d'applications au sein de l'Union européenne. Avec iOS 17.4, prévu pour mars prochain, Apple met en œuvre des évolutions historiques qui permettront aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad de télécharger et d'installer des applications en dehors de l'App Store par l'intermédiaire de places de marché d'applications alternatives.