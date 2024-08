iOS 17.4 explique que l'App Store est un "endroit sûr et fiable"

Dans le cadre de la législation anti-monopole Digital Markets Act (DMA) de l'Union européenne, Apple s'apprête à ouvrir l'iPhone à d'autres magasins d'applications que l'App Store, le fameux sideloading. L'entreprise a publié iOS 17.4, actuellement en bêta, afin de gérer ce qu'elle appelle les "App Marketplaces".



Mais la firme n'a pas oublié de mentionner que l'App Store reste le meilleur endroit pour télécharger des applications iPhone.

Un message clair en faveur de l'App Store

Avec la deuxième version bêta d'iOS 17.4, qui a été mise à la disposition des développeurs mardi soir, la société américaine a pris soin d'afficher une alerte à ses clients sur iPhone lorsqu'ils ouvrent l'App Store pour la première fois après l'installation de la mise à jour. Le message souhaite la bienvenue aux utilisateurs de l'App Store et indique qu'il s'agit d'un "endroit sûr et fiable" pour télécharger des applications et des jeux.

Bienvenue sur l'App Store. Un endroit sûr et fiable pour découvrir des applications et des jeux étonnants, explorer des événements opportuns dans l'application, et parcourir les histoires quotidiennes et les recommandations de nos éditeurs.

Il s'agit certainement de l'ultime tentative d'Apple de dissuader ses clients de sortir des sentiers battus, à quelques jours de la mise en place de la nouvelle législation au sein de l'Union européenne. De nombreux dirigeants d'Apple, comme Phil Schiller et Tim Cook, se sont prononcés contre la DMA et les boutiques d'applications alternatives, affirmant qu'elles entraîneraient de "nouveaux risques". Mais ils n'ont pas eu d'autres choix pour continuer à vendre des iPhone en Europe.



Reste que la firme a pensé à tout avant d'ouvrir iOS aux magasins d'applications tiers. Les développeurs doivent encore respecter de nombreuses règles pour mettre leurs propres boutiques et s'acquitter d'une taxe après avoir dépassé le million de téléchargements.



Le DMA entre en vigueur le 7 mars, ce qui signifie qu'Apple doit publier la version finale d'iOS 17.4 avant cette date.