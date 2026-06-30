Apple traduit enfin la page d'iOS 27 en français (sans Siri AI)

Apple a enfin traduit en français la page officielle de présentation d'iOS 27. Si les nouveautés du système sont désormais détaillées dans la langue de Molière, les fonctions les plus avancées de Siri AI restent toujours absentes pour l'Europe.

La page iOS 27 d'Apple passe au français, mais Siri AI reste à la porte

Apple vient de mettre à jour la version française de sa page de présentation d'iOS 27, désormais entièrement traduite plutôt que laissée en anglais comme c'était le cas depuis l'annonce à la WWDC. Comme indiqué par nos confrères chez MacG, les visiteurs découvrent ainsi les nouveautés du système en français : la nouvelle ergonomie de Liquid Glass avec son curseur de personnalisation, l'accélération des lancements d'applications, des transferts AirDrop nettement plus rapides et le nouveau classement intelligent des résultats dans Mail.



Le détail qui ne surprendra personne concerne Siri AI. La refonte de l'assistant, présentée comme le cœur de cette mise à jour est absente sur la version française ou du moins réduite aux nouveautés accessibles. Apple le mentionne dès les premières lignes "Siri AI sera disponible en anglais d’ici la fin de l’année. Non disponible dans un premier temps dans l’UE sur iOS, iPadOS et watchOS." La raison est connue depuis l'annonce officielle : Siri AI ne sera pas disponible en Europe au lancement, le temps qu'Apple se conforme aux exigences du Digital Markets Act.

Cette traduction partielle illustre bien la situation inconfortable d'Apple en France à l'approche de la sortie d'iOS 27 prévue cet automne. D'un côté, la marque communique normalement sur l'ensemble des avancées système, accessibilité, performances, confidentialité. De l'autre, elle doit composer avec un calendrier réglementaire qui la contraint à mettre de côté sa fonctionnalité la plus mise en avant pour le marché européen, sans date ferme de disponibilité locale.



Pour les utilisateurs français, l'expérience d'iOS 27 à la rentrée sera donc bien réelle sur le plan du design et des performances, mais incomplète sur le terrain de l'intelligence artificielle conversationnelle et de l'expérience utilisateur de manière générale. On espère tout de même que cette situation ne s'éternise pas.