iOS 27 permet enfin de masquer la notification audio persistante de l’écran verrouillé

Une petite nouveauté d’iOS 27 pourrait bien faire le bonheur de nombreux utilisateurs : Apple permet enfin de masquer la notification audio persistante de l’écran verrouillé sans interrompre la lecture. Un changement discret, mais particulièrement pratique au quotidien.

iOS 27 : fini la notification audio qui squatte votre écran verrouillé

Il y a des petites nouveautés qui ne font pas les gros titres, mais qui changent vraiment le quotidien. iOS 27, actuellement en bêta 2, en cache une de ce genre, passée presque inaperçue dans le flot des annonces autour du Liquid Glass et des évolutions de Siri. Et pourtant, les utilisateurs qui la découvriront risquent fort de se demander pourquoi Apple a attendu si longtemps.



Le sujet, c'est la notification de lecture audio. Vous savez, ce gros bloc persistant qui s'installe sur l'écran verrouillé dès qu'une musique, un podcast ou n'importe quel contenu sonore est en cours de lecture. Jusqu'ici, impossible de s'en débarrasser sans couper la lecture elle-même. Elle trônait là, imposante, occupant une large portion de l'écran, que ça plaise ou non.

Avec iOS 27, Apple introduit enfin un bouton pour effacer cette notification, exactement comme il en existe un pour les alertes classiques. Un geste de balayage vers la gauche, et le tour est joué : la musique continue à jouer, mais l'écran verrouillé retrouve sa sobriété. Les utilisateurs qui aiment laisser tourner une playlist en arrière-plan sans avoir l'impression que leur iPhone est devenu une télécommande géante apprécieront immédiatement.



Le cas de figure Apple TV mérite également d'être souligné. Quand un iPhone détecte une lecture lancée sur une Apple TV connectée au même réseau, il affiche automatiquement cette fameuse notification de contrôle. Une fonctionnalité utile en théorie, agaçante en pratique quand on n'a aucune intention de piloter la lecture depuis son téléphone. Là encore, le nouveau bouton permettra d'écarter l'affichage d'un simple geste.



Ce type d'ajustement illustre bien l'approche d'Apple avec iOS 27. Discret, efficace, et finalement bien plus utile que certaines nouveautés discutables. On préfère le gain de performances et le mode économie d'énergie plus fluide qu'une app de plus par exemple. iOS 27 est attendu pour cet automne, avec une sortie publique probable en septembre.