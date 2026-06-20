iOS 27 corrige la lenteur du mode économie d'énergie 

Avec iOS 27, Apple semble enfin corriger l'un des principaux reproches adressés à l'alimentation adaptative. Jusqu'ici, le passage automatique en mode économie d'énergie sous les 20 % de batterie s'accompagnait d'une perte de fluidité souvent jugée excessive. Les premiers retours de la bêta montrent toutefois des améliorations notables, laissant entrevoir une expérience plus équilibrée entre autonomie et performances.

iOS 27 répare enfin le défaut de l'alimentation adaptative

Depuis iOS 26, l'alimentation adaptative tourne en arrière plan sur les iPhone compatibles. Son rôle est simple : observer les habitudes d'utilisation et ajuster discrètement la luminosité, les tâches en arrière plan et la fréquence du processeur pour grappiller de l'autonomie. Jusque là, rien de choquant. Le problème surgit lorsque la batterie franchit la barre des 20 %.



À ce moment précis, l'iPhone bascule automatiquement en mode économie d'énergie. Et c'est là que tout devient désagréable. L'écran repasse de 120 à 60 Hz, ce qui est normal, mais l'ensemble du système semble perdre en fluidité bien au delà de cette simple baisse de fréquence. Même sur un iPhone 17 Pro, naviguer dans les réglages ou ouvrir une application devient poussif, presque saccadé. Pour beaucoup d'utilisateurs, cette transition automatique a fini par transformer une fonction censée être invisible en source de frustration quotidienne, au point de préférer désactiver purement et simplement l'alimentation adaptative.

Avec iOS 27, version qui mise justement sur l'optimisation globale du système, la situation semble enfin évoluer. Nos tests approfondis de la bêta 1 nous amènent à un constat positif : le mode économie d'énergie ne plombe plus l'expérience comme avant. La baisse de fréquence d'affichage reste présente, c'est le principe même du mode, mais l'iPhone conserve une utilisabilité correcte au quotidien. Apple a d'ailleurs confirmé deux améliorations ciblées sur l'appareil photo en mode économie d'énergie, avec un lancement plus rapide et une consommation réduite.



Toutes les générations ne profitent pas du même bond. Les modèles les plus récents semblent tirer le meilleur parti de ces optimisations, tandis que certains iPhone plus anciens continueraient de montrer des signes de ralentissement, dans une moindre mesure qu'auparavant.



Il ne s'agit que de la première bêta, et le cycle de développement d'iOS 27 devrait apporter d'autres ajustements de performance avant la sortie publique. Mais le signal est encourageant : l'alimentation adaptative pourrait enfin devenir la fonction discrète et utile qu'Apple avait promise, sans ce sacrifice de fluidité qui poussait jusqu'ici à la désactiver. Un peu comme la nouvelle indexation, visible et moins énergivore.