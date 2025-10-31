Google Maps teste un mode économie d’énergie inédit

Google expérimente une nouvelle option pour Maps pensée pour ceux qui veulent économiser la batterie sans renoncer à la navigation. Un mode économie d'énergie qui transforme l'interface de l'application pour utiliser le moins de batterie possible.

Google teste une nouvelle fonctionnalité très attendue pour Google Maps

Google travaille sur un tout nouveau mode économie d’énergie pour Google Maps, actuellement repéré dans la version bêta 25.44.03.824313610 de l’application. Ce mode serait conçu pour réduire drastiquement la consommation de batterie lors de la navigation, en simplifiant l’interface et en supprimant tous les éléments visuels non essentiels. L’écran deviendrait alors beaucoup plus épuré, presque monochrome, n’affichant que les informations indispensables comme les virages à venir ou la direction actuelle.

Contrairement aux modes habituels, ce nouveau mode serait facilement activable/désactivable àn tout moment. L’utilisateur pourrait l’activer via le bouton d’alimentation du téléphone, sans passer par les paramètres classiques. Une fois activé, une petite notification apparaîtrait en bas de l’écran pour indiquer que la navigation est désormais en mode économie d’énergie, avec un affichage plus simple et un fond allégé.

Cependant, cette fonction ne serait pas sans limites. D’après les premières informations issues du code de l’application, le mode ne fonctionnerait pas en orientation paysage et serait donc réservé à l’affichage vertical. De plus, il ne prendrait pas en charge les trajets en transport en commun, faute de pouvoir afficher correctement les détails tels que les numéros de ligne ou les correspondances. Il resterait donc destiné aux trajets en voiture, à pied ou à vélo.

Ce mode économie d’énergie de Google Maps est encore en phase de développement interne et n’est pas disponible pour le grand public. Rien ne garantit qu’il sera effectivement déployé, mais s’il voit le jour, il pourrait devenir une solution précieuse pour prolonger la batterie lors de longs trajets, surtout dans les zones où la recharge est difficile.

Image : AndroidAuthority

Source