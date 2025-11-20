Google Maps ajoute des conseils Gemini, des prévisions pour les bornes de recharge et plus encore

Google vient d’annoncer une série de nouveautés qui arrivent sur Google Maps : conseils alimentés par l’IA Gemini, découverte de lieux tendances, prévisions de disponibilité des bornes de recharge électrique et possibilité de publier des avis de façon anonyme.

Conseils « À savoir avant de partir » boostés par Gemini

Lorsque vous recherchez un restaurant, un hôtel ou tout autre lieu dans l’application, une nouvelle section « À savoir avant de partir » apparaît. Alimentée par Gemini, elle analyse les avis utilisateurs et le contenu du web pour vous donner des astuces concrètes :

Comment réserver facilement

Les plats ou options secrètes du menu

Où se garer à proximité

Ce qu’il faut savoir sur l’ambiance ou les particularités du lieu

Ces conseils sont disponibles dès aujourd’hui sur iOS, et arrivent très bientôt sur Android.

Onglet Explorer repensé avec les lieux qui buzzent

L’onglet Explorer met désormais en avant les restaurants, activités et sites touristiques qui font parler d’eux autour de vous. Il suffit de faire glisser vers le haut pour découvrir des listes sélectionnées par des sources fiables. Mise à jour en cours de déploiement ce mois-ci sur iOS et Android.

Prévisions intelligentes de disponibilité des bornes de recharge

Les conducteurs de véhicules électriques profitent déjà des informations en temps réel sur les bornes. Désormais, l’IA analyse les données historiques et actuelles pour prédire combien de prises seront probablement libres à votre heure d’arrivée. La fonctionnalité débute sur Android Auto et les véhicules avec Google intégré, avec une extension possible aux smartphones par la suite.

Publiez vos avis avec un pseudo

Il est désormais possible de laisser des avis en choisissant un pseudo et une photo de profil, sans révéler votre véritable identité. Cette option arrive également ce mois-ci.

Avec ces nouveautés, Google Maps allie intelligence Gemini et fonctionnalités pratiques pour rendre la planification de sorties, la découverte de lieux et la recharge électrique plus simples et plus sereines que jamais. Apple a encore du boulot pour Plans !

