Google Maps prépare une fonction pour marcher à l'ombre

Google Maps prépare une option pour privilégier les zones ombragées lors de vos déplacements à pied. Une fonctionnalité qui pourrait s'avérer particulièrement utile durant les périodes de forte chaleur, et qui pourrait être mise en oeuvre dès l'été 2026.

Une fonction pensée pour le bien-être des marcheurs

L'analyse du code de la version 25.45.02 de l'application Android révèle l'existence d'un bouton "Préférer l'ombre" dans les options de trajet. Concrètement, Google Maps distinguerait les parcours ensoleillés des zones ombragées et afficherait même le temps estimé passé en plein soleil. Le menu intègre également une option inverse permettant de choisir des itinéraires ensoleillés, pour ceux qui recherchent la lumière naturelle.

Cette nouveauté s'inscrit dans une logique de personnalisation des trajets piétons, aux côtés des options existantes comme les itinéraires accessibles en fauteuil roulant ou l'évitement des ferries. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cette fonctionnalité pourrait arriver prochainement si Google décide de la déployer sur iOS après les tests Android.

Une approche technique encore mystérieuse

La méthode utilisée par Google pour cartographier les zones d'ombre reste à préciser. L'entreprise dispose de plusieurs atouts, notamment les capteurs LiDAR équipant les véhicules Street View, capables de modéliser précisément la hauteur des bâtiments et de la végétation. En combinant ces données avec la position du soleil selon l'heure et la date, l'algorithme pourrait calculer les trajets les plus ombragés.

Des applications indépendantes comme Parasol ou Cool Walks à Barcelone utilisent déjà cette approche technique depuis plusieurs années. L'avantage de Google réside dans son infrastructure mondiale et sa base de données cartographiques massive, qui permettraient d'étendre cette fonction à l'échelle planétaire plutôt que de la limiter à quelques villes pilotes. Un vrai enjeu de santé publique.

Source

Télécharger l'app gratuite Google Maps