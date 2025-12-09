Google Maps enregistre automatiquement votre stationnement sur iOS

Google Maps s'améliore sur iOS en automatisant une fonction que beaucoup réclamaient : la sauvegarde automatique de l'emplacement de stationnement. Cette mise à jour, qui exploite la connectivité iPhone-voiture, simplifie la vie des utilisateurs Apple tout en bonifiant l'expérience de navigation.

Détection automatique du stationnement

Fini le temps où il fallait manuellement enregistrer sa place de parking. Google Maps détecte désormais automatiquement quand vous vous garez, à condition que votre iPhone soit connecté à votre véhicule via USB, Bluetooth ou CarPlay. L'application mémorise la position pendant 48 heures ou jusqu'à ce que vous repreniez la route. Cette automatisation, annoncée par Rio Akasaka sur LinkedIn, responsable produit chez Google Maps, marque une vraie évolution par rapport à Android où la fonction reste encore manuelle.

L'autre nouveauté concerne la personnalisation visuelle. Si vous avez défini une icône de voiture personnalisée dans Google Maps, celle-ci remplace désormais le traditionnel "P" sur la carte. Une touche ludique qui rend l'identification de votre véhicule plus intuitive, surtout dans les grands parkings. Cette attention au détail s'inscrit dans la philosophie Apple d'une expérience utilisateur soignée, et montre que Google peaufine ses applications iOS pour tirer parti des fonctionnalités de connectivité de l'écosystème Apple.

Télécharger l'app gratuite Google Maps