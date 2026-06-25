iOS 27 bêta 2 : Apple interdit à Siri AI de résumer les pages web

Avec la sortie d’iOS 27 bêta 2 pour les développeurs, Apple a ajouté une nouvelle règle très claire dans le système de Siri AI concernant le traitement des liens internet. Une mauvaise nouvelle pour certains, une excellente pour d'autres, y compris votre hôte.

Siri ne peut plus résumer le contenu d’une URL

Désormais, lorsque vous demandez à Siri de résumer, lire ou extraire des informations à partir d’une URL, l’assistant doit explicitement répondre qu’il ne peut pas accéder au contenu des pages web. Le nouveau prompt système indique :

Vous ne pouvez pas accéder au contenu d'une URL : lorsqu'un utilisateur vous fournit une URL et vous demande d'en résumer, de lire ou d'en extraire des informations, informez-le que vous ne pouvez pas accéder aux pages web. Ne proposez aucune suggestion ni solution de contournement.

Siri refusait déjà techniquement d’accéder aux URLs, mais il pouvait parfois proposer des contournements ou des réponses évasives. Apple renforce désormais cette limitation en imposant une réponse claire et sans ambiguïté.

Pourquoi cette restriction ?

Apple n’a pas officiellement communiqué sur les raisons de ce changement, mais plusieurs hypothèses sont plausibles :

Éviter que Siri ne contribue à la baisse de trafic sur les sites, ce qui inquiète les éditeurs dont nous faisons partie. Mais c'est aussi essentiel pour les IA, car sans ces sites, leur base de connaissances s'effondrait.

Préserver la qualité et la fiabilité des réponses (les résumés automatiques peuvent parfois être inexacts ou déformés).

Maintenir une distinction claire entre Safari (qui peut résumer une page ouverte) et Siri.

Pour rappel, la fonction de résumé par Apple Intelligence dans Safari reste disponible, mais uniquement lorsque vous êtes déjà sur la page concernée.

Autres nouveautés de la bêta 2

Comme vu lundi soir, la bêta 2 d'iOS 27 apporte également :

Les réponses et réactions entre iPhone et Android via RCS

La nouvelle fonctionnalité Insights dans l’application Wallet

Le bouton « Ecrire avec Siri » directement dans le clavier (pour les pays éligibles, pas en Europe pour le moment, tout comme Siri AI dans son ensemble)

La possibilité de mettre à jour à distance une Apple TV 4K depuis l’app Maison

et plein de petits ajustements

Apple resserre clairement les limites de Siri AI pour éviter qu’il ne devienne un « aspirateur » de contenu web. Cette décision va dans le sens d’une IA plus respectueuse des créateurs de contenus, même si elle peut frustrer certains utilisateurs qui espéraient un assistant capable de tout résumer.



Vous trouvez cette limitation logique ou trop restrictive ?