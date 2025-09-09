Firefox va permettre de résumer des articles avec Apple Intelligence sur iOS

Mozilla franchit une étape importante avec Firefox en devenant l'un des premiers développeurs tiers à exploiter Apple Intelligence. La nouvelle fonctionnalité "Shake to Summarize" transforme la lecture sur iPhone avec un geste aussi simple qu'intuitif.

Un résumé d'article en un simple geste

Firefox introduit une approche originale pour condenser les contenus web : secouer son iPhone suffit désormais à générer un résumé intelligent de la page consultée. Cette fonction adapte automatiquement son format selon le type de contenu — étapes pour une recette, résultats sportifs ou points clés d'actualité.

L'activation reste flexible puisque les utilisateurs peuvent également utiliser l'icône éclair dans la barre d'adresse ou passer par le menu à trois points. Mozilla a pensé aux réfractaires en permettant de désactiver complètement cette fonction, évitant les déclenchements accidentels.

Apple Intelligence au cœur de l'innovation

Sur les iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs équipés d'iOS 26, tout le traitement s'effectue localement grâce à Apple Intelligence. Cette intégration positionne Firefox parmi les pionniers des applications tierces exploitant l'IA d'Apple, une exclusivité jusqu'ici réservée à Safari pour les résumés web.

Les possesseurs d'iPhone plus anciens ne sont pas oubliés : Mozilla déploie sa solution cloud basée sur Mistral pour maintenir la compatibilité. Le texte transite alors de manière sécurisée vers les serveurs de l'éditeur avant de revenir sous forme condensée.

Une stratégie mobile repensée

Cette nouveauté s'inscrit dans la refonte globale de Firefox mobile, privilégiant clarté et efficacité. Limitée aux pages de moins de 5000 mots et disponible initialement aux États-Unis, la fonction s'étendra progressivement à d'autres marchés et Android. A en croire le communiqué de presse qu'on a reçu en français, cela devrait être une question de jours ou de semaines.

L'arrivée d'iOS 26 devrait encourager d'autres développeurs à suivre l'exemple de Mozilla, ouvrant une nouvelle ère pour l'intégration d'Apple Intelligence dans l'écosystème tiers.

Télécharger l'app gratuite Firefox: Navigateur Internet