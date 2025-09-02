Le statut WhatsApp va intégrer la notion d'amis proches

Meta est en train de faire en sorte que sa messagerie WhatsApp, utilisée par 1,5 milliard de personnes quotidiennement dans le monde, inclura bientôt une fonctionnalité "Amis proches", à l’image de celle d’Instagram. Bien que les mises à jour de statut WhatsApp — photos et vidéos qui disparaissent après 24 heures — soient peu connues dans certaines régions, elles rencontrent un vif succès à l’échelle mondiale. Cette nouvelle fonctionnalité offrira aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les personnes qui peuvent voir leurs mises à jour, s’appuyant sur l’option populaire "Amis proches" d’Instagram.

Comment ça fonctionne sur WhatsApp

D’après WABetaInfo, la fonctionnalité "Amis proches", repérée dans la dernière version TestFlight, permettra aux utilisateurs de créer une liste d’amis proches directement dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp. Lors de la publication d’un statut, les utilisateurs pourront choisir de le partager avec l’ensemble de leurs contacts ou de le limiter à leur groupe de "proches". Ces mises à jour seront signalées par un anneau de couleur distincte, indiquant aux spectateurs qu’ils font partie d’une audience restreinte, comme sur Instagram. La liste d’Amis proches restera privée, sans notification en cas d’ajout ou de retrait.

Options actuelles et nouvelle flexibilité

Actuellement, les utilisateurs de WhatsApp Status peuvent partager leurs mises à jour avec :

« Mes contacts » (toute la liste de contacts),

« Mes contacts sauf… » (en excluant certaines personnes), ou

« Partager uniquement avec… » (contacts sélectionnés).

De nombreux utilisateurs utilisent l’option « Partager uniquement avec… » comme une liste d’amis proches détournée, mais la nouvelle fonctionnalité offrira une solution plus fluide et flexible pour partager des mises à jour avec un groupe choisi.



Qui utilise WhatsApp au quotidien ? Le RCS intégré par Apple n'est pas suffisant selon vous ?

