Instagram teste le Picture-in-Picture pour ses Reels

Instagram rattrape son retard sur le multitâche en testant le Picture-in-Picture pour ses Reels. Cette fonctionnalité, longtemps réclamée par les utilisateurs, permet de continuer à regarder des vidéos dans une petite fenêtre flottante tout en naviguant dans d'autres applications.

Un test limité qui promet

La plateforme de Meta confirme actuellement tester cette nouveauté auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs. Repérée par le chercheur Radu Oncescu sue Threads, la fonction s'active via une notification proposant d'essayer le mode Picture-in-Picture. Une fois activée, les Reels peuvent flotter à l'écran pendant que l'utilisateur répond à ses messages ou consulte d'autres apps.

Cette approche du multitâche n'est pas nouvelle dans l'écosystème mobile. D'ailleurs, iOS propose nativement le Picture-in-Picture depuis plusieurs années, notamment pour FaceTime ou les vidéos Safari. L'intégration d'Instagram dans cette logique semble donc naturelle, surtout quand on sait que TikTok et YouTube (Premium) exploitent déjà cette possibilité depuis longtemps.

L'enjeu de l'attention utilisateur

Pour Instagram, l'objectif reste évident : maximiser le temps passé sur la plateforme. Cette stratégie s'avère particulièrement pertinente à l'heure où les durées d'attention diminuent et où la concurrence fait rage entre les réseaux sociaux. Les créateurs de contenu y trouvent également leur compte, avec de meilleures chances de fidéliser leur audience sur des vidéos plus longues.

Adam Mosseri, patron d'Instagram, avait d'ailleurs évoqué cette possibilité il y a quelques mois, promettant de "voir ce que l'équipe pouvait faire". Le test actuel concrétise donc cette annonce, même si aucune date de déploiement général n'est encore confirmée.