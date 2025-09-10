PlayStation Family : une nouvelle app de contrôle parental sur iOS et Android

Sony vient de dévoiler PlayStation Family, une nouvelle application mobile qui centralise tous les outils de contrôle parental pour PS4 et PS5. Disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android, elle permet aux parents de gérer facilement le temps de jeu, les dépenses et l’accès aux contenus, directement depuis leur smartphone.

PlayStation Family, une application de contrôle parental sur iOS et Android

Sony vient de dévoiler PlayStation Family, une toute nouvelle application mobile destinée à offrir aux parents un contrôle simple et complet sur l’expérience de jeu de leurs enfants sur PS4 et PS5. Disponible dès maintenant sur iOS et Android, elle centralise tous les outils de gestion familiale dans une interface moderne et intuitive.

Une gestion simplifiée depuis son smartphone

Avec PlayStation Family, les parents peuvent gérer tous les paramètres liés au compte de leurs enfants directement depuis leur smartphone. Lors de la première utilisation, un tutoriel guidé permet de créer facilement un compte enfant adapté, avec des recommandations automatiques en fonction de l’âge. L’application envoie également des notifications en temps réel, par exemple lorsque l’enfant demande plus de temps de jeu ou souhaite accéder à un contenu bloqué.

Elle propose aussi des rapports d’activité journaliers et hebdomadaires qui détaillent les heures passées à jouer et les titres utilisés. Plus besoin d’allumer la console pour vérifier ce que fait l’enfant, tout se gère à distance.

Des fonctionnalités complètes pour encadrer l’expérience

L’application offre un large éventail d’outils pour encadrer l’utilisation de la PlayStation. Il est possible de définir des plages horaires précises pour jouer, de limiter le temps de jeu chaque jour et même d’accepter ou de refuser à distance les demandes de prolongation envoyées par l’enfant via la console.

Les parents peuvent aussi gérer les dépenses sur le PlayStation Store en ajoutant des fonds, en suivant le solde et en fixant des limites d’achats mensuelles. Des filtres de contenu adaptés à l’âge permettent de restreindre l’accès à certains jeux ou services, tandis que la personnalisation des interactions sociales contrôle l’accès au chat en ligne, au partage de contenu ou aux fonctionnalités multijoueur.

Une première étape avant d’autres nouveautés

Sony précise que PlayStation Family n’est qu’un premier pas. L’application sera régulièrement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités basées sur les retours des utilisateurs. L’objectif est d’offrir aux parents une solution toujours plus complète pour accompagner l’évolution des usages des jeunes joueurs.

Une réponse à la concurrence

Avec cette application, PlayStation rejoint ses principaux concurrents. Nintendo propose déjà une app dédiée pour la Switch et Microsoft dispose de Xbox Family Settings. Ce lancement permet donc à Sony de se mettre au niveau, tout en affirmant sa volonté de renforcer la sécurité et l’encadrement dans le monde du jeu vidéo.

Un outil pratique et attendu

PlayStation Family simplifie la vie des parents en regroupant en un seul endroit tout ce qui était auparavant dispersé entre la console et l’interface web. Contrôle du temps de jeu, suivi des dépenses, gestion des interactions et surveillance de l’activité : tout est désormais accessible depuis un smartphone. Une solution claire et pratique qui répond à un vrai besoin pour les familles.

