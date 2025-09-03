🔥 Meta lance enfin Instagram sur iPad !

C'est par le biais d'un simple communiqué que Meta nous annonce la sortie de la version iPad d'Instagram, quinze ans après ses débuts sur iPhone. Voilà qui vient combler un manque évident, mais qui n'avait jamais freiné les utilisateurs.

Instagram passe sur grand écran

Optimisée pour iPadOS, l'application repensée pour la tablette d'Apple propose l'expérience Instagram de base — fil d'actualité, stories, messagerie, et plus encore — sur un écran plus grand, avec un accent particulier sur les Reels et une navigation simplifiée.

L'annonce d'Instagram met en avant la demande des utilisateurs pour une expérience adaptée à l'iPad :

Nous avons pris le temps de concevoir une expérience qui optimise vos parties préférées d'Instagram pour un écran plus grand.

Fonctionnalités clés d'Instagram pour iPad

Conception axée sur les Reels : L'application met les Reels en avant, s'ouvrant directement sur ceux-ci pour une expérience de divertissement en mode détente. Les commentaires peuvent être consultés à côté des Reels en taille réelle, facilitant une interaction fluide.

: L'application met les Reels en avant, s'ouvrant directement sur ceux-ci pour une expérience de divertissement en mode détente. Les commentaires peuvent être consultés à côté des Reels en taille réelle, facilitant une interaction fluide. Disposition multi-colonnes : La gestion des messages et des notifications est simplifiée grâce à une interface affichant les deux onglets simultanément, réduisant le nombre de clics par rapport à l'application iPhone.

: La gestion des messages et des notifications est simplifiée grâce à une interface affichant les deux onglets simultanément, réduisant le nombre de clics par rapport à l'application iPhone. Fils personnalisables : Un onglet "Abonnements" permet de basculer entre : Tout : Publications et Reels recommandés des comptes suivis. Amis : Contenu des comptes que vous suivez et qui vous suivent en retour. Récent : Publications et Reels chronologiques, les plus récents apparaissant en premier.

Les utilisateurs peuvent réorganiser ces fils pour prioriser ce qui leur importe le plus.

: Un onglet "Abonnements" permet de basculer entre : Optimisation pour grand écran : Conçue pour iPadOS 15.1 et versions ultérieures, l'application tire évidemment parti de l'écran plus grand pour offrir une expérience plus fluide et efficace tout en conservant l'essence d'Instagram.

Déploiement mondial et disponibilité

L'application gratuite est déployée à l'échelle mondiale pour les iPads fonctionnant sous iPadOS 15.1 ou ultérieur. Une conception similaire optimisée pour tablette est attendue prochainement sur Android.

L'élan de Meta sur iPad

Il s'agit de la deuxième application majeure de Meta à arriver sur iPad ces derniers mois, après le lancement de WhatsApp en mai dernier.

Téléchargez Instagram pour iPad dès maintenant sur l'App Store et plongez dans une expérience de réseau social plus immersive, dixit le géant américain.



Qui est heureux d'avoir enfin une version spécifiquement adaptée à l'iPad ?

Télécharger l'app gratuite Instagram