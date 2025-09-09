MacGeneration, Mac4ever, les sites Apple historiques en difficulté

L’univers des médias spécialisés dans la tech traverse une période particulièrement difficile. Entre la baisse des revenus publicitaires, la disparition progressive de certaines sources de financement et l’arrivée de nouvelles technologies comme les bloqueurs de publicité et l’intelligence artificielle, de nombreux sites peinent à trouver un modèle économique viable. Pas plus tard qu’hier, MacGeneration a lancé un cri d’alarme, illustrant une situation qui touche aujourd’hui l’ensemble du secteur. L'occasion de soutenir des confrères de qualité.

La survie des sites tech indépendants, un défi de plus en plus complexe

Pas plus tard qu’hier, nos confrères de MacGeneration, qui éditent aussi iGen, ont tiré la sonnette d’alarme. Dans un message adressé à leur communauté, ils ont annoncé, à contrecœur, la séparation avec deux de leurs rédacteurs. Une décision difficile qui illustre la réalité actuelle : maintenir un média spécialisé dans la tech est devenu extrêmement compliqué, tant sur le plan financier que logistique.

L’un des coups les plus durs récemment subis par ces sites est la suppression de l’affiliation avec l’Apple Store (après celui de l'App Store quelques années auparavant). Ce programme représentait une source de revenus essentielle pour de nombreux médias, dont Mac4Ever (autre confrère), qui alerte régulièrement sur le sujet depuis plusieurs mois. À l'échelle mondiale, plusieurs "gros" sites ont mis la clé sous la porte, l'ancien spécialiste des jeux mobile TouchArcade, tout comme MacNN, The Unofficial Apple Weblog (TUAW), MacUser et autre Macworld UK.

À cela s’ajoute un écosystème publicitaire profondément déséquilibré. Le système mis en place par Google ne favorise pas les sites indépendants, qui peinent à générer des revenus suffisants. Pire encore, l’utilisation massive des bloqueurs de publicités, de plus en plus efficaces et simples à installer, réduit drastiquement leurs ressources. Une situation paradoxale, car si la publicité est souvent perçue comme envahissante par les lecteurs, elle reste le principal (et parfois le seul) moyen pour nous tous de continuer à exister.

L’émergence de l’intelligence artificielle vient également fragiliser ce modèle. Désormais, un simple résumé généré par l’IA suffit pour que l’utilisateur s’informe sans même cliquer sur l’article original. Pour les sites producteurs de contenu, c’est une véritable catastrophe qui ne fait que commencer et dont l’ampleur risque de s’aggraver dans les années à venir.

iSoft est présent depuis 2008

Du côté d’iPhoneSoft (et de notre application iSoft), nous faisons face aux mêmes défis, depuis 2008. Développer notre site, notre application, gérer les serveurs et publier en continu des informations sont des tâches réalisées entièrement en interne, sans soutien tiers. C'est ce qui nous permet de limiter les dépenses, bien que tous les produits Apple testés soient achetés, sans exception.



La passion reste notre moteur, bien avant la rémunération, mais elle ne suffit pas toujours à compenser la réalité économique. Nous avons du, à plusieurs reprises, revoir notre organisation. C'est aussi pour cela que la publicité reste un sujet de discorde avec certains lecteurs, l'achat intégré sur l'app étant le meilleur moyen de nous soutenir et d'avoir une expérience premium.



Vous pouvez aussi utiliser nos liens affiliés pour nous permettre de toucher une petite commission, sans incidence sur vos achats que ce soit sur Amazon, Fnac, Darty et autre.

Conclusion

L’avenir reste incertain. Nous devons avancer avec notre époque, nous adapter et accepter que, dans quelques années, les sites Internet se transforment, jusqu'à peut-être périr complètement. Quoi qu’il arrive, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité au fil des années. Notre objectif est clair : tout faire pour continuer à vous informer et durer le plus longtemps possible sur le monde Apple dans son ensemble, y compris sur ses concurrents.



