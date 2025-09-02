Carte Vitale est déjà compatible avec iOS 26

Étrangement, Apple a autorisé une mise à jour qui mentionne une version non officielle d'iOS, en l'occurence iOS 26. Habituellement, la firme n'autorise aucune mention avec la sortie de la version Release Candidate, mais elle semble avoir fait une exception pour l'app Carte Vitale.

Carte Vitale corrige un bug

Cette nouvelle version corrige le problème de compatibilité avec iOS 26.

Avec la version 6.4.4, l'app française pour gérer sa Carte Vitale assure sa compatibilité avec la future mise à jour majeure d'iOS, corrigeant un bug persistant sur iPhone depuis les premières bêtas.



Selon les notes de l’App Store, cette mise à jour résout les problèmes de compatibilité avec iOS 26. Un timing parfait, alors qu’Apple prévoit la Release Candidate d’iOS 26 le 9 septembre 2025, après l’annonce des iPhone 17, pour les développeurs et testeurs publics. La version finale est attendue vers le 15 septembre, nous parions sur cette date de des mois.

Utilisation de la Carte Vitale numérique

Officiellement, l’application permet de présenter la Carte Vitale sur iPhone (ou Android) chez les professionnels de santé. En pratique, beaucoup ne l’acceptent pas encore, faute d’équipements adaptés pour scanner le QR Code ou utiliser le NFC. Dans ces cas, la carte physique reste nécessaire.



Pour activer l’application Carte Vitale, il faut une carte d’identité au nouveau format et une identité numérique créée via l’application France Identité. Sans cette dernière, le déploiement progresse par étapes et sera complet d’ici fin 2025. Actuellement, l’activation est possible pour les assurés des régions suivantes :

Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74)

Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90)

Bretagne (22, 29, 35, 56)

Centre-Val de Loire (18, 28, 36, 37, 41, 45)

Grand-Est (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88)

Normandie (14, 27, 50, 61, 76)

Pays de la Loire (44, 49, 53, 72, 85)

Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84)

Télécharger l'app gratuite Carte Vitale