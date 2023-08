Google Chrome pour iOS utilise l'IA pour résumer les articles

Le géant de la recherche Internet a annoncé qu'il ajoutait des capacités d'IA générative à l'application Chrome sur iOS, dans le but d'aider les utilisateurs à "mieux apprendre et à donner un sens à l'information".



Alors que Google est au coeur d'une polémique à propos du bannissement des sites d'information non approuvés par les gouvernements de chaque pays, une nouvelle option, encore en bêta, devrait faciliter la vie des utilisateurs sur Chrome.

Une option pour gagner du temps sur Chrome

L'application Chrome propose désormais une option bêta pour résumer un long article. Le navigateur de Google est capable de fournir les "points clés" d'une page web, ainsi qu'une section "Explorer la page" avec des questions et des réponses tirées du contenu.



Google explique que la nouvelle fonctionnalité "SGE pendant la navigation" a pour but d'aider les internautes à "s'engager plus profondément" dans les contenus longs des créateurs. Aussi, elle présente les points clés des articles disponibles gratuitement sur le web et ne résume pas les articles payants.



Pour l'instant, la nouvelle fonctionnalité d'IA est disponible sur Chrome pour les appareils iOS et Android, Google prévoyant de l'étendre aux ordinateurs de bureau "dans les jours à venir".



Dans un avenir proche, Google prévoit également d'apporter des améliorations aux réponses générées par l'IA, qui permettront aux utilisateurs de survoler les mots pour prévisualiser les définitions et voir des diagrammes ou des images connexes sur le sujet. Tout un programme !

Les autres nouveautés de Chrome sur iOS

Autrement, voici les nouveautés de cette version 116 :

Il est désormais possible d'enregistrer des notes associées à vos mots de passe dans le Gestionnaire de mots de passe de Google, vous permettant de conserver les détails pertinents d'un compte ou les informations nécessaires pour vous connecter. Ces notes sont accessibles sur tous vos appareils synchronisés.

Une nouvelle fonctionnalité de recherche sur la page vous permet de rechercher du texte au sein de PDF et d'images.

Lorsque vous êtes connecté, vous avez la capacité d'utiliser vos mots de passe enregistrés et d'enregistrer de nouveaux mots de passe dans votre compte Google sans nécessiter l'activation de la synchronisation.

Il est désormais possible de partager l'application Chrome avec vos amis en appuyant sur le menu Chrome puis en sélectionnant "Partager Chrome".

Des améliorations ont été apportées à la stabilité et aux performances de l'application, afin de garantir une meilleure expérience utilisateur.

