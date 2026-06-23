iOS 27 améliore le RCS avec les réactions et les réponses directes

La deuxième bêta développeur d’iOS 27 est disponible depuis aujourd’hui, et elle apporte des améliorations très attendues pour les conversations RCS dans l’application Messages. Notamment les réponses directes à un message ainsi que les réactions. Enfin !

Deux nouveautés majeures pour RCS

Voici les deux nouveautés :

Réactions (Tapback) enfin bien affichées

Fini les messages impersonnels du style « Alexandre a aimé une image ». Dans iOS 27, les réactions emoji s’affichent directement sur l’image ou la vidéo, exactement comme dans une conversation iMessage. C’est une nette amélioration par rapport à iOS 26, où une simple description textuelle apparaissait.

Fini les messages impersonnels du style « Alexandre a aimé une image ». Dans iOS 27, les réactions emoji s’affichent directement sur l’image ou la vidéo, exactement comme dans une conversation iMessage. C’est une nette amélioration par rapport à iOS 26, où une simple description textuelle apparaissait. Réponses directes (responses inline)

Vous pouvez désormais répondre à un message spécifique dans une conversation RCS, avec un fil de discussion clair.

Ces fonctionnalités font partie du standard RCS 2.7, ce qui laisse espérer d’autres améliorations dans les prochaines bêtas, notamment l’édition et la suppression de messages pour tous les participants.

L’évolution continue de RCS

Apple a introduit le support RCS avec iOS 18. Depuis, la société l’améliore progressivement :

Avec iOS 26.5, Apple a ajouté le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et Android.

iOS 27 poursuit cette montée en gamme en rendant l’expérience encore plus proche d’iMessage.

Important : Pour que les réponses inline fonctionnent correctement, les deux interlocuteurs doivent disposer d’un smartphone et d’un opérateur compatible RCS.



Avec ces mises à jour, RCS devient nettement plus agréable et moderne, surtout dans les discussions mixtes iPhone / Android. Même s’il reste encore quelques différences avec iMessage (effets, jeux, etc.), l’écart se réduit de manière significative. Ces améliorations devraient grandement améliorer le quotidien de millions d’utilisateurs qui communiquent avec des contacts sous Android.



Tout cela est visible dans iOS 27 bêta 2. La bêta publique est attendue en juillet, et la version finale cet automne avec les iPhone 18 Pro, Pro Max et Ultra.