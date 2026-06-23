iOS 27 permet de mettre à jour son Apple TV depuis son iPhone

Avec iOS 27 bêta 2, Apple simplifie encore un peu plus la gestion de son écosystème. Il est désormais possible de mettre à jour une Apple TV directement depuis l’app Maison sur iPhone, sans allumer le téléviseur ni utiliser la télécommande.

iOS 27 bêta 2 : votre Apple TV se met à jour depuis votre iPhone, sans même l'allumer

C'est le genre de détail qu'on attendait sans vraiment y croire. Avec iOS 27 bêta 2, Apple introduit discrètement la possibilité de mettre à jour son Apple TV 4K directement depuis l'app Maison sur iPhone, iPad ou Mac, sans avoir à allumer le téléviseur ni toucher à la télécommande.



Jusqu'ici, procéder à une mise à jour de tvOS imposait un rituel bien précis : allumer la télévision, naviguer dans les réglages de l'Apple TV, localiser la section dédiée aux mises à jour, et lancer l'installation depuis le boîtier lui-même. Un parcours qui devenait particulièrement fastidieux pour quiconque aime mettre tous ses appareils à jour toute l'année.

Le nouveau fonctionnement est beaucoup plus simple. Comme partagé par Aaron Perris sur X, il suffit d'ouvrir l'app Maison, de sélectionner l'Apple TV concernée, et de lancer la mise à jour depuis là. Apple aligne ainsi le comportement de l'Apple TV sur celui du HomePod, qui bénéficiait déjà depuis un moment de cette gestion à distance via la même application.



La fonctionnalité est particulièrement bienvenue dans les configurations où l'Apple TV est installée dans une pièce peu utilisée, reliée à un écran secondaire, ou tout simplement dans un foyer où plusieurs boîtiers coexistent. Gérer les mises à jour de l'ensemble depuis un seul point d'entrée, le téléphone qu'on a déjà en main, est une logique que l'on applaudit.



iOS 27 est attendu en version publique pour cet automne, avec une bêta publique prévue en juillet.