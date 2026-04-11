T1 2026 : l’iPhone propulse Apple devant Samsung pour la première fois

Apple signe une performance historique début 2026 en prenant, pour la première fois, la tête du marché mondial des smartphones au premier trimestre. Dans un contexte de recul global du secteur, la firme devance Samsung et confirme sa dynamique exceptionnelle, portée notamment par le succès de ses derniers iPhone.

Apple s’empare pour la première fois du trône mondial des smartphones au premier trimestre 2026

Le marché mondial des smartphones traverse une passe difficile, mais Apple profite de la tempête pour réaliser l’exploit historique de se hisser à la première place des expéditions mondiales sur un premier trimestre. C’est ce que révèle une étude publiée le 10 avril par le cabinet Counterpoint Research, dont les chiffres témoignent d’un véritable renversement de l’ordre établi.



Au premier trimestre 2026, le marché global a reculé de 6 % en glissement annuel, plombé par une pénurie de mémoire qui a contraint la plupart des constructeurs à réduire la voilure. Dans ce contexte dégradé, Apple fait figure d’exception remarquable : alors que tous ses concurrents directs enregistrent des baisses, la firme de Cupertino affiche une croissance de 5 % de ses expéditions par rapport à la même période l’an dernier.

Le résultat est sans appel sur le plan des parts de marché. Apple grimpe à 21 % du marché mondial, contre 19 % au premier trimestre 2025, et coiffe Samsung au poteau pour la toute première fois sur ce type de période. Le géant coréen recule de 6 %, restant tout de même à 20%, mais c’est en volume que le fossé se creuse. Derrière, le tableau est encore plus sombre : Xiaomi dévisse de 19 %, passant de 14 % à 12 % de parts de marché, tandis qu’OPPO et vivo s’effritent respectivement de 4 % et 2 %. La catégorie “Autres” chute quant à elle de 10 %, illustrant la brutalité de la crise sur les marques secondaires.



La performance d'Apple s'explique bien évidemment par la gamme iPhone 17, qui cartonne depuis sept mois maintenant. On peut également citer les Mac, qui sont dans un état de forme remarquable sur ce premier trimestre 2026. Bref, Apple est dans la forme de sa vie sur les ventes.

Ce premier trimestre 2026 marque donc une date historique pour Apple. Jamais auparavant la marque à la pomme n’avait terminé un premier trimestre en tête du classement mondial, période traditionnellement moins favorable après le pic des fêtes de fin d’année. Un symbole fort, qui intervient précisément alors que la concurrence vacille.