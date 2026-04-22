Google confirme aussi le nouveau Siri propulsé par Gemini dans l'année

Google vient de lever une partie du voile sur son partenariat officiel avec Apple. Lors de la conférence Google Cloud Next 2026 qui se tient actuellement à Las Vegas, Thomas Kurian, patron de Google Cloud, a confirmé que Gemini alimentera la future version très attendue de Siri.

Une collaboration stratégique confirmée

Dans son discours, Thomas Kurian a déclaré :

Nous collaborons avec Apple en tant que fournisseur cloud préféré pour développer la prochaine génération des Apple Foundation Models basés sur la technologie Gemini. Ces modèles vont alimenter les futures fonctionnalités Apple Intelligence, dont une version plus personnalisée de Siri qui arrivera plus tard cette année.

Cette déclaration ne révèle pas de nouvelle date précise, mais elle confirme officiellement ce qui était déjà largement anticipé : le nouveau Siri, beaucoup plus intelligent et contextuel, reposera en grande partie sur les modèles de Google.



Apple avait déjà indiqué que la refonte majeure de Siri arriverait « dans le courant de l’année 2026 ». Après plusieurs reports et ajustements internes depuis deux ans (notamment des problèmes de précision), la firme reste engagée sur un lancement avant le 31 décembre 2026.



La première présentation publique devrait avoir lieu lors de la WWDC 2026 (keynote le 8 juin), avec l’arrivée des nouvelles fonctionnalités dans iOS 27 à l’automne.

Private Cloud Compute ou serveurs Google ?

Une question reste en suspens : où tourneront réellement ces nouveaux modèles ? Apple a demandé à Google d’étudier la mise en place de serveurs dédiés dans ses data centers, car la nouvelle Siri devrait entraîner une augmentation très importante des traitements dans le cloud. Il est cependant possible qu’une partie des traitements reste gérée via Private Cloud Compute pour préserver au maximum la confidentialité des données.

Notre avis

Cette confirmation officielle de Google met fin aux spéculations : Siri 2.0 sera bien un hybride entre les technologies d’Apple et la puissance de Gemini. C’est un partenariat stratégique majeur qui devrait permettre à Apple de rattraper (ou au moins de se rapprocher) ses concurrents sur l’IA conversationnelle. Reste à voir si cette version sera suffisamment fiable et « Apple-like » (discrète, respectueuse de la vie privée) pour convaincre les utilisateurs.