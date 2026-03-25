Quand Apple veut distiller Gemini de Google pour son Siri

Un nouveau rapport de The Information révèle que le partenariat entre Apple et Google est beaucoup plus profond que ce qui avait été annoncé jusqu’à présent. Apple dispose d’une liberté bien plus importante qu’on ne l’imaginait pour utiliser et modifier la technologie d’IA de Google.

Un accès complet au modèle Gemini

Selon une source proche du dossier, Apple a un accès complet au modèle Gemini dans ses propres installations de data centers. Cela permet à l’entreprise de créer des modèles plus petits (appelés « student models ») grâce à un processus appelé distillation. La distillation, qui n'implique ici aucune séparation de liquide, consiste à transférer les connaissances d’un grand modèle (le « teacher » : Gemini) vers des versions plus légères et optimisées.



Ces petits modèles peuvent :

Fonctionner directement sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac (en local)

Répondre beaucoup plus rapidement

Consommer moins de ressources et d’énergie

Avantage supplémentaire : grâce à l’accès complet, les modèles d’Apple peuvent non seulement imiter les réponses finales de Gemini, mais aussi reproduire ses calculs internes, ce qui rend la distillation encore plus efficace.

Un partenariat stratégique pour la nouvelle Siri

Ces petits modèles distillés devraient alimenter la nouvelle génération de Siri attendue avec iOS 27. Apple conserve néanmoins son équipe Apple Foundation Models (AFM) qui continue de travailler sur des modèles maison, même si ses objectifs actuels restent flous



.Le rapport souligne cependant une difficulté : les besoins d’Apple pour Siri (contexte personnel, mémoire des conversations, proactivité) ne correspondent pas toujours parfaitement aux forces de Gemini.

Annonce prévue à la WWDC 2026

Apple devrait dévoiler les grands changements de Siri lors de la WWDC 2026 en juin prochain. Parmi les fonctionnalités attendues :

Mémoire des conversations passées avec l’utilisateur

Suggestions proactives (ex. : partir plus tôt de la maison pour éviter les embouteillages avant un vol)

Une interface plus proche d’un chatbot intelligent

Que penser de cet accord Apple-Google ? Ce partenariat marque un tournant important : Apple accepte de s’appuyer fortement sur la technologie de Google pour rattraper son retard en intelligence artificielle, tout en gardant un contrôle significatif grâce à la distillation et à l’hébergement dans ses propres data centers. Et vous, quel est votre avis ?