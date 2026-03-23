🔥 Apple annonce les dates de la WWDC 2026 pour iOS 27, macOS 27, visionOS 27, etc

C'est officiel : Apple a annoncé sa Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2026 pour le 8 juin prochain. La keynote d'ouverture débutera à 19h, et comme chaque année, elle sera accessible gratuitement en ligne pour l'ensemble des développeurs du monde entier. La conférence se tiendra jusqu'au 12 juin, avec une composante en présentiel à Apple Park pour les développeurs sélectionnés via une loterie (candidatures ouvertes jusqu'au 30 mars). Tous les nouveaux OS seront annoncés : iOS, macOS, iPadOS, tvOS et visionOS.

iOS 27 : stabilité et Siri revu de fond en comble

Après le choc visuel d'iOS 26 et son design Liquid Glass, iOS 27 devrait jouer une partition plus sobre. Les rumeurs convergent vers une version orientée performances et stabilité, en référence directe à ce que fut macOS Snow Leopard en son temps, c'est-à-dire une mise à jour qui répare et optimise plutôt qu'elle ne renouvelle. Apple travaillerait à réécrire des pans entiers du système, avec à la clé une meilleure autonomie attendue même sur les anciens modèles d'iPhone.​

La grande nouveauté sera Siri. Apple prépare une transformation radicale de son assistant, baptisée en interne "Campos", qui deviendrait un vrai chatbot conversationnel capable de tenir des échanges naturels par voix ou par texte, à la façon de ChatGPT. Ce nouveau Siri reposerait sur une version avancée de Google Gemini et s'intègrerait profondément dans les apps système. L'activation resterait identique pour l'utilisateur, mais les capacités contextuelles seraient sans comparaison avec l'assistant actuel. Apple envisage aussi de remplacer son framework Core ML par un nouveau CoreAI, signe que l'IA prend une place structurelle dans l'écosystème.

macOS 27 : adieu Intel, dernière danse pour Rosetta 2

Du côté du Mac, le changement le plus symbolique concerne la compatibilité. macOS 27 sera le premier système d'exploitation Apple réservé exclusivement aux machines équipées de puces Apple Silicon, les M1 et ultérieures. La transition entamée en 2020 sera ainsi officiellement bouclée. Pour ne pas laisser les utilisateurs sur le carreau, Rosetta 2 sera encore présente dans macOS 27, mais ce sera probablement sa dernière apparition.​

Autre compatibilité perdue : le Time Capsule, qui ne sera plus pris en charge pour les sauvegardes Time Machine. Sur le fond, macOS 27 partagera les mêmes priorités qu'iOS 27 : optimisations, peaufinage du design Liquid Glass et Siri chatbot disponible sur Mac avec un accès enrichi à Xcode.​

Des annonces matérielles ?

Si la WWDC reste avant tout une conférence logicielle, Apple pourrait en profiter pour dégainer le Mac mini M5 et le Mac Studio M5 Max, dont le lancement se fait attendre. Les deux machines devraient offrir jusqu'à 30% de performances CPU supplémentaires et 50% en graphismes par rapport aux modèles M4, avec en prime le Wi-Fi 7 grâce à la puce réseau N1. Les bêtas développeurs de tous les nouveaux OS seront disponibles dès la fin de la keynote, les bêtas publiques suivant en juillet.