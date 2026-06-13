Apple et Jon Prosser trouvent un terrain d’entente pour éviter le procès

Alors qu’il semblait avoir perdu toute possibilité de se défendre face à Apple, Jon Prosser vient d’obtenir un sursis inattendu. Un nouvel accord conclu entre les deux parties pourrait annuler le jugement par défaut prononcé contre le célèbre leaker et relancer une affaire qui semblait déjà pliée.

Apple et Jon Prosser vont finalement coopérer plutôt que s’affronter devant la justice

On le croyait condamné d’avance. Jon Prosser, le YouTuber spécialisé dans les fuites Apple, vient pourtant d’obtenir une seconde chance dans la procédure judiciaire qui l’oppose à la firme de Cupertino depuis l’été 2025. Une stipulation commune déposée le 9 juin au tribunal fédéral du district nord de Californie marque un tournant surprenant dans ce feuilleton juridique.



Pour comprendre ce revirement, il faut remonter à l’origine du litige. Apple accuse Prosser et son comparse Michael Ramacciotti d’avoir obtenu illégalement des informations confidentielles sur iOS 26, dont le fameux design Liquid Glass, révélé publiquement par Prosser bien avant la WWDC. La firme affirme que Ramacciotti a accédé à l’iPhone d’un ingénieur interne, Ethan Lipnik, et partagé son contenu avec Prosser via FaceTime, contre paiement. Lipnik a depuis perdu son emploi.

Ce qui devait être un dossier rondement mené par Apple s’est transformé en parcours d’obstacles. Prosser n’a jamais répondu à la plainte initiale dans les délais impartis, ce qui a conduit le tribunal à lui infliger un jugement par défaut en octobre 2025, le privant de tout droit à contester les faits. Mais même après ça, la découverte judiciaire a tourné au cauchemar pour Apple : Prosser n’a que partiellement coopéré aux injonctions, ignorant certaines demandes de documents et repoussant sa déposition à plusieurs reprises. Il n’a mandaté un avocat qu’en avril 2026.



Ramacciotti, lui, a joué la carte inverse : coopération totale, appareils fournis pour analyse forensique, discussions de règlement entamées dès octobre. Une stratégie diamétralement opposée.



Début juin, le vent a tourné. Prosser s’est engagé à remettre tous les documents requis avant le 9 juin et à accepter une déposition avant le 16 juin. Apple, de son côté, a accepté de demander l’annulation du jugement par défaut, estimant que c’est désormais “la manière la plus efficace de faire avancer le dossier.”



Si le tribunal valide l’accord, Prosser aura dix jours pour déposer une réponse formelle. Presque un an après les faits, le vrai procès pourrait enfin commencer.