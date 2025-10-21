Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Apple au youtubeur et leaker Jon Prosser. Dans une déclaration au média The Verge, il contredit Apple et affirme être actuellement en discussion avec la marque, alors qu'elle indique le contraire de son côté.

Jon Prosser affirme être « en discussion avec Apple » malgré la plainte

Apple a déposé en juillet 2025 une plainte pour vol de secrets commerciaux contre le célèbre leaker Jon Prosser et son associé Michael Ramacciotti. Le constructeur les accuse d’avoir accédé à un iPhone de développement appartenant à un ancien employé afin d’y extraire des informations confidentielles sur iOS 26 — notamment des éléments de design liés à la nouvelle interface “Liquid Glass”.

Selon les documents judiciaires et les déclarations d'Apple, Prosser n’aurait pas répondu dans les délais à la plainte d’Apple. En conséquence, l’entreprise a demandé un jugement par défaut, estimant que le YouTuber ignorait volontairement la procédure. Un greffier a même constaté officiellement ce défaut, ouvrant la voie à une possible condamnation sans procès.

Mais dans une déclaration transmise à The Verge, Jon Prosser conteste cette version. Il affirme être « en communication active » avec Apple depuis le début de l’affaire, réfutant toute idée de fuite ou d’inaction :

Tout ce que je peux vous dire, c'est que, indépendamment de ce qui est signalé, et indépendamment de ce que disent les documents judiciaires, j'ai, en fait, été en communication active avec Apple depuis les premiers stades de cette affaire. L'idée que j'ignore l'affaire est fausse. C'est tout ce que je peux dire.

Qui dit vrai, qui dit faux ? Malgré cette mise au point, Apple maintient que Prosser n’a pas déposé de réponse formelle auprès du tribunal. Actuellement, la société réclame à la fois des dommages financiers et une injonction interdisant toute nouvelle divulgation de données internes.

L’avenir du dossier reste incertain. Prosser assure collaborer en coulisses, tandis qu’Apple poursuit sa procédure. Il n’est pas encore clair si les deux parties chercheront un accord confidentiel ou si le tribunal tranchera dans les prochaines semaines.