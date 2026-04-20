Telegram défie Apple et Google sur le terrain du login

Telegram accélère sa transformation en plateforme d’identité numérique. Avec une mise à jour majeure annoncée par Pavel Durov, son système de connexion s’étend enfin aux applications mobiles, promettant aux développeurs une solution simple, gratuite et plus respectueuse des données.

Telegram s’attaque à l’authentification mobile

Pavel Durov ne cache pas ses ambitions. Le fondateur de Telegram a annoncé dimanche 19 avril une mise à jour majeure du Telegram Login SDK : le système de connexion « Continuer avec Telegram » prend désormais pleinement en charge les applications natives iOS et Android. Une évolution qui change concrètement la donne pour les développeurs mobiles qui avaient déjà la possibilité d’ajouter « Se connecter avec Apple » ou l’équivalent chez Google.



Jusqu’ici, cette brique d’authentification était pensée avant tout pour le web. Les apps natives devaient se débrouiller avec des solutions partielles ou des contournements techniques. Avec cette extension, intégrer un bouton de connexion sécurisé devient une affaire de quelques lignes de code, sans avoir à concevoir une infrastructure d’authentification from scratch.

L’argument financier est immédiat. La vérification de numéro de téléphone coûte cher : les services SMS classiques facturent souvent plusieurs centimes par message envoyé, ce qui représente des sommes considérables pour une startup qui enregistre des milliers d’utilisateurs par jour. Telegram propose cette vérification sans frais supplémentaires pour les développeurs tiers. Face à Apple, Google ou aux opérateurs traditionnels, cet avantage tarifaire est difficile à ignorer.



Sur le plan de la confidentialité, le mécanisme est pensé pour ne pas exposer les données sensibles : le numéro de téléphone reste protégé côté Telegram, tandis que le nom, le pseudonyme et la photo de profil peuvent être partagés de façon contrôlée par l’utilisateur. Une logique qui tranche avec les pratiques de certains SDK d’authentification sociale, parfois gourmands en données.



Pour Telegram, l’enjeu est stratégique. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, la plateforme dispose d’une base suffisamment large pour s’imposer comme une couche d’identité numérique crédible face aux solutions des grands stores. Cette mise à jour s’inscrit dans une trajectoire qui vise à transformer Telegram en infrastructure applicative, notamment autour des mini-apps et des paiements.