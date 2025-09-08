Roblox défie TikTok et Instagram avec sa nouvelle fonction Moments

Roblox franchit une nouvelle étape dans la création de contenu avec le lancement de "Moments", une fonctionnalité qui transforme la plateforme de jeu en véritable concurrent des réseaux sociaux vidéo. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à capturer sur sa propre plateforme les milliards de vues que génèrent déjà les contenus Roblox sur YouTube et autres services externes.

Une approche mobile-first qui défie les plateformes traditionnelles

Roblox Moments mise sur le format vidéo court, directement inspiré du succès de TikTok et des Reels Instagram. Les utilisateurs peuvent désormais capturer jusqu'à 30 secondes de gameplay, les éditer avec de la musique grâce au partenariat avec DistroKid, puis les partager dans un flux dédié. Cette fonctionnalité, accessible aux utilisateurs de 13 ans et plus, transforme chaque session de jeu en opportunité créative. L'idée est évidemment de tout centraliser et empêcher des utilisateurs de se rendre sur des plateformes concurrentes pour visionner des vidéos en rapport avec Roblox.

L'impact sur l'écosystème mobile est considérable : avec 111,8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, Roblox pourrait aussi détourner du temps d'écran habituellement consacré aux applications de création vidéo natives d'iOS comme Clips ou iMovie. La plateforme capitalise sur les 930 millions de captures d'écran et 240 millions de vidéos déjà réalisées par sa communauté depuis juillet.

Des outils créateurs qui redéfinissent l'engagement

La véritable innovation réside dans les nouvelles API mises à disposition des développeurs. L'API Captures permet d'enregistrer automatiquement les moments forts sans interrompre le gameplay, tandis que l'API Recommendation utilise la même technologie que les surfaces de découverte de Roblox pour personnaliser l'affichage du contenu.

Ces outils ouvrent des possibilités inédites : panneaux d'affichage dynamiques dans les jeux de course, galleries de looks dans les expériences mode, ou encore compilations automatiques d'exploits. David Baszucki, PDG de Roblox, a également annoncé une hausse de 8,5% des revenus des créateurs, portant les gains de la communauté à plus d'un milliard de dollars sur les douze derniers mois.

Cette stratégie positionne Roblox comme une plateforme hybride entre jeu et réseau social, exactement dans la même mouvance que Fortnite.

Source

Télécharger le jeu gratuit Roblox