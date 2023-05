Une fille de dix ans dépense près de 3 000 euros sur Roblox

Un de dix ans a dépensé plus de 2 500 livres settling (2880 euros) sur Roblox, une application de jeu populaire, en utilisant la carte de crédit de sa mère sur l'App Store. Georgina Munday, résidant au Pays de Galles, a découvert de nombreuses transactions sur son relevé bancaire après que sa fille ait modifié le mot de passe de son iPad. Malheureusement, lorsqu'elle a remarqué ces dépenses exorbitantes, il était déjà trop tard.

Roblox ça peut coûter très cher

Initialement, Mme Munday a pensé que son compte avait été piraté, mais après avoir découvert l'ampleur de la facture, elle a contacté Apple et sa banque pour obtenir un remboursement. Malheureusement, les deux entités ont refusé de l'aider. Elle a ensuite partagé son histoire avec l'émission "You and Yours" de BBC Radio 4, qui vise à soutenir les consommateurs confrontés à des situations difficiles, l'équivalent de 60 millions de consommateurs en France. Au total, les transactions non désirées se sont élevées à 2 500 livres sterling (2 880 euros). Sa fille, qui est atteinte d'autisme, utilisait Roblox pour passer le temps pendant son absence prolongée de l'école.

Heureusement pour la mère, sa banque, la Tesco Bank, a finalement accepté de rembourser la totalité de la somme. Cependant, cette expérience a mis en évidence la nécessité pour les parents d'être prudents vis-à-vis des achats in-app.

Les paiements non autorisés posent un réel problème pour les parents, car de plus en plus d'applications de l'App Store et de jeux encouragent les achats in-app. Apple recommande l'utilisation du "Partage familial" pour contrôler les autorisations d'achat et de ne jamais divulguer les mots de passe aux enfants. Cependant, il peut parfois être difficile de respecter ces recommandations, surtout quand ces derniers vous espionnent pour trouver le fameux sésame.

Roblox a déclaré qu'il avait une politique solide pour traiter les demandes de remboursement en cas de paiements non autorisés. Les parents ont également accès au contrôle parental pour limiter les dépenses de leurs enfants et recevoir des notifications de dépenses sur Roblox.

Il est donc essentiel de garder les mots de passe hors de portée des enfants et, comme l'a appris Georgina Munday à ses dépens, de rester vigilant.



Mme Munday souhaite maintenant sensibiliser les parents à la vigilance concernant les achats in-app effectués par leurs enfants. Une bonne idée, mais qui pourrait avoir un spectre plus large, à savoir le temps d'écran des jeunes enfants. La moyenne par jour explose depuis l'avènement des smartphones et tablettes, à l'inverse des apprentissages, de la socialisation, etc. Reste que Roblox est un excellent jeu, qui donne des bases en programmation et donc, qui aide à la réflexion.

