Microsoft prévoit de lancer un App Store de jeux mobiles dès 2024

Phil Spencer, responsable de la Xbox, a déclaré que Microsoft prévoyait de lancer son propre magasin d'applications mobiles pour les jeux dès l'année prochaine. Vous trouvez cela étrange ? Pas du tout, car le géant de Redmond s'attend à ce que les nouvelles règles qui seront mises en place d'ici mars 2024 dans le cadre de la loi européenne sur les marchés numériques, obligent Apple (et Google dans une moindre mesure) à changer sa politique. Toutefois, le projet d'ouvrir son propre marché de jeux sur iOS et Android dépend également de la conclusion de l'accord avec Activision Blizzard.

Le premier App Store alternatif sur iPhone ?

Lors d'un entretien avec le Financial Times, Phil a expliqué comment l'entreprise comptait tirer parti de la marque Xbox et d'Activision Blizzard pour conquérir le marché des jeux mobiles. Voilà qui confirme les rumeurs initiales de fin 2022.

Nous voulons être en mesure d'offrir la Xbox et le contenu de nos partenaires et de nos partenaires tiers sur tous les écrans où quelqu'un voudrait jouer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire sur les appareils mobiles, mais nous voulons nous orienter vers un monde qui, nous le pensons, s'ouvrira à ces appareils.

À l'heure actuelle, Apple et Google ont une approche cloisonnée de leur écosystème respectif ; la loi sur les marchés numériques (DMA) pourrait faire tomber ces murs. Dans ce cas, Microsoft pourrait introduire son propre magasin d'applications et proposer ses propres titres phares.



L'acquisition d'Activision Blizzard comblerait inévitablement un "trou évident dans nos capacités", a déclaré Spencer. L'éditeur possède et gère un certain nombre de titres mobiles de premier plan tels que Candy Crush Saga, Call of Duty Mobile et Diablo Immortal. Le responsable de la division Xbox affirme que ces titres sont "d'une importance cruciale" si Microsoft souhaite créer son propre magasin d'applications sur les appareils mobiles.



Bien entendu, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft n'a pas été une mince affaire. L'opération est en suspens depuis plus d'un an, car Microsoft doit obtenir l'approbation des principaux organismes de réglementation. L'acquisition a été examinée à la loupe par la Commission européenne, qui devrait finaliser sa décision sur la proposition le mois prochain. La plupart des points de discorde portent sur la question de savoir si Microsoft aura ou non un avantage injuste dans le domaine des jeux si cette acquisition n'a pas lieu. Toutefois, des rapports affirment que l'opération pourrait être approuvée par la Commission sans que Microsoft ait à vendre des actifs, tels que Call of Duty, afin d'éviter les problèmes antitrust.



On ne sait pas quand Microsoft lancera son magasin d'applications mobiles. Cependant, l'adaptation du Xbox Game Pass au mobile serait "assez triviale" d'après Phil. Mais sera-ce le premier App Store alternatif ? Rappelons que d'autres éditeurs sont déjà dans les starting-blocks, comme le développeur de AltStore par exemple.