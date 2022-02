Apple rappelle aux devs d’activer le partage familial sur les abonnements

Il y a 5 heures

Développement iOS / MacOS

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a publié une nouvelle page sur son site web consacré aux développeurs pour rappeler le partage familial et les abonnements, tout en expliquant comment activer la fonctionnalité pour les utilisateurs finaux.

Comment ça marche le partage familial ?

L'activation du partage familial pour les abonnements de l'App Store permet à six membres de la famille de partager entre eux les avantages de l'abonnement in-app d'une application, une manière de réduire les coûts et de profiter de tous les services payés par un parent par exemple. Apple rappelle maintenant aux développeurs la possibilité d'activer le partage familial dans un message sur le site web des développeurs, accompagné d'instructions sur ce qu'ils doivent faire pour que tout soit opérationnel. On rappellera que le partage familial sur les abonnements est arrivé tard, en décembre 2020.

Le partage familial permet de partager l'accès à des abonnements éligibles et auto-renouvelables avec un maximum de cinq membres de la famille iCloud sur leurs appareils Apple. Vous pouvez activer le partage familial pour vos abonnements afin de développer votre activité d'abonnement, d'encourager les adhésions payantes et d'améliorer la fidélisation des abonnés. Apprenez comment configurer le partage familial pour vos abonnements et découvrez certains des avantages de cette fonctionnalité.

Source : Apple

Comment activer le partage familial sur App Store Connect ?

Le même article du site d'Apple explique en détail comment les développeurs peuvent mettre en valeur leurs abonnements avec partage de la famille, notamment en faisant la promotion de la fonction avant l'achat.

Lorsque vous créez un écran d'inscription pour votre abonnement, nous vous recommandons de mettre en évidence le fait que le partage de la famille est un avantage inclus. Si vous proposez plusieurs options d'abonnement, y compris une option plus chère qui inclut le partage de la famille, pensez à l'indiquer sur votre écran d'inscription, ainsi que l'augmentation du coût, afin que les clients puissent distinguer leurs options.

Les développeurs peuvent lire l'intégralité de l'article sur le site d'Apple dès maintenant.