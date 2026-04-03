Apple dévoile les heureux gagnants de la loterie WWDC 26

Apple a commencé à envoyer les invitations officielles aux heureux gagnants de la loterie pour l’événement spécial WWDC 2026 qui se tiendra à Apple Park.



Les étudiants et développeurs sélectionnés par tirage au sort pour assister à la keynote du WWDC 2026 le lundi 8 juin à Apple Park commencent à recevoir leur invitation par email.

Quelques élus !

En raison du nombre très restreint de places disponibles, Apple avait organisé un tirage au sort pour attribuer les accès à cet événement exclusif. Les candidatures étaient ouvertes jusqu’à lundi soir dernier, et les notifications sont désormais en cours d’envoi. Nous espérons recevoir la nôtre.

Les personnes sélectionnées participeront à une journée complète d’activités : visualisation du keynote du 8 juin à 10 h 00 (heure du Pacifique), suivie de la session Platforms State of the Union, de visites guidées d’Apple Park et d’un dîner. Elles auront également l’occasion d’échanger directement avec des ingénieurs et experts d’Apple.



Étaient éligibles les membres du Apple Developer Program, du Apple Developer Enterprise Program, les alumni de l’Apple Entrepreneur Camp ainsi que les lauréats du Swift Student Challenge entre 2024 et 2026. La sélection s’est faite de manière aléatoire.



Apple ne facture aucun droit d’inscription pour cet événement spécial à Apple Park, mais ne prend en charge ni les transports ni l’hébergement. Les participants venant de l’extérieur devront donc réserver eux-mêmes leur vol, leur hôtel et leur moyen de transport jusqu’au campus.



La WWDC 2026 se déroulera du 8 au 12 juin 2026. Les développeurs et étudiants qui n’ont pas été sélectionnés pourront suivre l’événement en direct via le site web et l’application Apple Developer. Apple prévoit de publier plus de 100 sessions techniques détaillant toutes les nouveautés, dont iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et les autres systèmes d’exploitation. Des labs interactifs en groupe et des sessions d’aide individuelle avec les ingénieurs d’Apple seront également proposés.