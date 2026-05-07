Avant la WWDC 2026, Apple met en lumière 4 vainqueurs du Swift Student Challenge 26

À un mois de la WWDC 2026 (qui débutera le 8 juin avec la présentation d'iOS 27), Apple a décidé de mettre en avant quatre lauréats Distinguished Winners du Swift Student Challenge de cette année. Ces étudiants ont impressionné par la créativité et l’impact de leurs projets.

350 lauréats, 50 invités à la WWDC

Cette année, 350 étudiants issus de 37 pays et régions ont été récompensés. Chacun reçoit un certificat, des AirPods Max 2 et une adhésion d’un an au Apple Developer Program. Les 50 gagnants (dont les quatre ci-dessus) ont en plus été invités à se rendre à Apple Park pendant la WWDC 26 pour une expérience immersive de trois jours.

Quatre projets inspirants et accessibles

Voici un aperçu des quatre lauréats mis en avant par Apple :

Gayatri Goundadkar (Inde) – Steady Hands

Inspirée par sa grand-mère atteinte de tremblements, elle a créé une application qui utilise l’Apple Pencil et la stabilisation pour permettre aux personnes souffrant de tremblements de dessiner et de peindre librement. Son projet transforme l’iPad en outil inclusif pour les artistes seniors.

Inspirée par sa grand-mère atteinte de tremblements, elle a créé une application qui utilise l’Apple Pencil et la stabilisation pour permettre aux personnes souffrant de tremblements de dessiner et de peindre librement. Son projet transforme l’iPad en outil inclusif pour les artistes seniors. Anton Baranov (Allemagne) – Pitch Coach

Conçu pour aider les étudiants à améliorer leurs présentations orales, cette app offre un retour en temps réel sur le langage corporel, les mots parasites et la posture grâce à l’Apple Intelligence et aux AirPods. Un véritable « coach » personnel pour prendre confiance en public.

Conçu pour aider les étudiants à améliorer leurs présentations orales, cette app offre un retour en temps réel sur le langage corporel, les mots parasites et la posture grâce à l’Apple Intelligence et aux AirPods. Un véritable « coach » personnel pour prendre confiance en public. Karen-Happuch Peprah Henneh (Ghana) – Asuo

Face aux inondations récurrentes à Accra, elle a développé une application qui calcule en temps réel les chemins d’évacuation sécurisés. Très attentive à l’accessibilité (VoiceOver, alertes vocales), son projet vise à sauver des vies dans les communautés vulnérables.

Face aux inondations récurrentes à Accra, elle a développé une application qui calcule en temps réel les chemins d’évacuation sécurisés. Très attentive à l’accessibilité (VoiceOver, alertes vocales), son projet vise à sauver des vies dans les communautés vulnérables. Yoonjae Joung (Corée du Sud) – LeViola

Passionné de musique, il a conçu une app qui permet d’apprendre et de jouer de la viole via l’iPhone ou l’iPad, sans instrument physique. Grâce à la caméra et au machine learning, l’application analyse les mouvements et guide l’utilisateur en temps réel.

Notre avis

Le niveau de créativité et d’impact social des projets cette année est impressionnant. On passe d’outils d’accessibilité pour les personnes âgées ou en situation de handicap à des solutions concrètes face aux catastrophes naturelles. C’est exactement ce que le Swift Student Challenge a de plus beau : donner aux jeunes talents les outils pour résoudre des problèmes réels.



Rendez-vous le 8 juin sur iPhoneSoft pour le keynote de la WWDC 26 !



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