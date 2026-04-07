Nouvelle galerie Liquid Glass : de plus en plus d’apps tierces adoptent le design iOS 26

Apple continue de promouvoir activement son nouveau style graphique Liquid Glass, introduit avec iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26. La firme a publié une version mise à jour de sa Liquid Glass Design Gallery, qui met cette fois l’accent sur l’adoption du style par des applications tierces.

Une galerie qui montre l’impact réel de Liquid Glass

Comme en novembre 2025, la galerie présente des captures d’écran comparatives entre l’ancien design (iOS 18) et le nouveau design Liquid Glass sur iOS 26. Elle met en lumière comment des équipes de toutes tailles utilisent ce langage visuel pour créer des interfaces plus naturelles, fluides et réactives.



Parmi les éléments les plus utilisés par les développeurs tiers, on retrouve :

Les barres d’onglets (tab bars) avec effet de verre liquide

Les boutons de navigation et barres d’outils inférieures translucides

Les menus contextuels qui « sortent » élégamment de l’interface

Les boutons de recherche séparés et stylisés

Applications mises en avant

La nouvelle galerie met particulièrement en valeur les applications suivantes :

Ces exemples montrent que Liquid Glass n’est pas seulement un effet visuel réservé aux apps Apple, mais qu’il est en train de devenir un standard adopté par de nombreux développeurs. Du côté de notre application iSoft, elle a adopté Liquid Glass le premier jour !

Peu d’évolutions depuis le lancement

Depuis le déploiement d’iOS 26, Apple a apporté quelques ajustements mineurs, comme l’ajout d’un curseur sur l’écran de verrouillage permettant de régler l’intensité de l’effet Liquid Glass. Cependant, aucune refonte majeure n’a encore été introduite. On note aussi une ombre plus importante sous la navigation depuis iOS 26.4.



Les rumeurs pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 suggèrent que le design Liquid Glass sera conservé avec peu de modifications, même si un curseur système permettant de régler l’opacité de l’effet sur l’ensemble du système pourrait faire son apparition.