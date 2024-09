Les apps « sherlocked » par Apple pour iOS 18 !

Apple a été plus que prolifique lors de la WWDC 24, présentant une multitude de nouvelles fonctionnalités pour ses différents appareils. Après avoir fait le parallèle avec les tweaks qui ont "inspiré" la partie personnalisation d'iOS 18, voici les applications tierces que qu'Apple a « sherlocked », autrement dit copiées, à l'instar des années précédentes.

C'est quoi le « sherlocking » ?

À la fin des années 90, Apple a lancé une application de recherche appelée Sherlock pour macOS 8, qui permettait d'effectuer des recherches sur le web et dans les fichiers des systèmes locaux. Une société du nom de Karelia Software proposait déjà une application de recherche à 29 dollars appelée Watson, avec des fonctionnalités telles que des plugins pour une meilleure recherche sur Internet. En 2002, Apple a sorti Sherlock 3 avec des fonctions similaires à Watson, rendant l'application de Karelia superflue.



Depuis lors, les milieux technologiques utilisent le terme « Sherlocking » chaque fois qu'ils veulent faire référence à une nouvelle fonctionnalité d'Apple qui fait la même chose qu'une application tierce existante.

Mots de passe

Comme pressenti, et attendu depuis longtemps, Apple a lancé une application de gestion de mots de passe indépendante pour iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, VisionOS et même Windows. Jusqu'à présent, la gestion des mots de passe était intégrée dans un sous-menu des réglages de chaque système.



Cette nouvelle application offre les mêmes fonctionnalités que les gestionnaires de mots de passe tiers comme 1Password, LastPass, BitWarden et autre Proton Pass, ce qui pourrait réduire le nombre de nouveaux utilisateurs de ces derniers. Cependant, ces derniers proposent quelques petits plus comme le support Android ou Linux (qui n'intéressera pas spécialement les clients Apple), ainsi que la possibilité de stocker des cartes de crédit ou autre élément sensible. Là encore, Apple a son Wallet pour cela.

Enregistrement et transcription des appels

Apple a enfin introduit l'enregistrement et la transcription des appels directement dans l'application Téléphone. Bien que des applications comme TapeACall et Truecaller aient proposé l'enregistrement d'appels depuis un certain temps, il fallait appeler un autre numéro pour activer cette fonctionnalité, car Apple n'autorisait pas les entreprises tierces à accéder à son système d'appel. Des lendemains difficiles pour ces sociétés.

Transcription vocale

En plus de la transcription des appels, Apple propose également la transcription vocale dans des applications comme Notes avec les prochaines mises à jour. Cela empiète sur le territoire des applications comme Otter, AudioPen et Voicenotes, même si ces dernières disposent de fonctionnalités supplémentaires comme la transcription des réunions et des appels vidéo, ainsi que des résumés et des formats soutenus par l'IA. Mais Apple pourrait vite combler ces quelques lacunes.

Mirroring de l'iPhone sur les Mac

Les nouvelles mises à jour d'Apple permettront de refléter l'écran de votre iPhone sur votre Mac, avec la possibilité de contrôler votre téléphone à distance, et même d'échanger des fichiers entre eux. Jusqu'à présent, il fallait utiliser Bezel pour cela, mais cela nécessitait de brancher votre iPhone, iPad ou iPod Touch avec un câble. Avec Apple, tout est sans fil.

Tuilage des fenêtres sur Mac

Windows et Linux permettent de disposer automatiquement les fenêtres sous forme de tuiles pour exploiter l'espace depuis des années, mais sur Mac, il fallait utiliser des applications tierces comme Magnet et Rectangle. Apple intègre enfin cette fonctionnalité dans le prochain macOS Sequoia, après avoir ajouté Split View il y a quelques années.

Émojis personnalisés

Une autre fonctionnalité à venir est la possibilité de créer de nouveaux émojis en utilisant du texte et le nouveau moteur d'IA. Vous pouvez taper des prompts comme "Un chien DJ" pour créer un nouvel émoji drôle et réaliste. Jusqu'à présent, vous pouviez utiliser une application appelée Newji pour faire la même chose.

Plans personnalisées

Apple Plans recevra une mise à jour dans iOS 18 qui permettra aux utilisateurs américains d'explorer les sentiers des parcs nationaux, de créer des itinéraires personnalisés et de les sauvegarder pour une utilisation hors ligne. Jusqu'à présent, il fallait utiliser Alltrails pour cela, une application gagnante des App Store Awards 2023... Elle a cependant une communauté importante et propose des itinéraires au-delà des parcs nationaux dans d'autres pays également.

Écriture et relecture

Avec Apple Intelligence, qui ne sera activé que plus tard sur iOS 18 et autres, la firme va proposer des outils intégrés pour faciliter la production écrite, avec des options pour résumer, réécrire, changer de ton, traduire ou encore relire par le biais de l'IA. Si ChatGPT est intégré, de nombreuses applications sont concernées comme Grammarly pour la relecture, et même des IA complète comme Claude et Gemini. Les services qui s'appuient sur les grands modèles sont légions, comme AI Text Generator, Rytr, TextCortex, etc.

Conclusion

Si Apple s'inspire régulièrement des services proposés sur son iPhone par des tiers, elle doit trouver un équilibre pour rester dans la course face à Google et Microsoft, tout en laissant suffisamment de place à ses développeurs sur l'App Store.



Une grande partie des applications sherlocked ont mis la clé sous la porte ces dernières années, l'autre s'en sortant en offrant des solutions plus personnalisées et poussées.



