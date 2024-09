iOS 18 s'inspire des tweaks de jailbreak, pour le meilleur et pour le pire

Apple a dévoilé lundi la prochaine mise à jour majeure de l'iPhone, iOS 18. Le nouveau logiciel apporte certains des plus grands changements au smartphone d'Apple. Il y a, en premier lieu, Apple Intelligence, la vision IA de l'entreprise qui s'immisce un peu partout dans le système (mais pas disponible sur la bêta). Ensuite, on trouve un tas de nouvelles options de personnalisation, de designs, d'applications et d'interactions. La partie personnalisation est de plus en plus prégnante depuis iOS 14, atteignant un nouveau sommet cette année. Avec iOS 18, Apple veut séduire les amateurs de jailbreak, il est vrai, de moins en moins nombreux.

Apple fait plaisir aux amateurs de jailbreak

Après avoir passé quarante-huit heures en compagnie de la version bêta d'iOS 18, il ne fait aucun doute que le jailbreak a perdu une nouvelle bataille. Passer outre la sécurité d'Apple, accédant à l'entièreté du système, n'a plus la même saveur ces dernières années, Apple ayant enfin fait évoluer son écran verrouillé et son écran d'accueil. Avec la mouture 2024, le constructeur s'attaque aux thèmes en proposant la possibilité de modifier les couleurs des icônes, claires ou sombres, et même de choisir une couleur d'accentuation, qui viendra remplacer la palette habituelle. Une bonne idée pour ceux qui veulent se démarquer, sans risque de "briquer" leur iPhone ou d'annuler la garantie pour installer WinterBoard, Snowboard ou Anémone. Mais le résultat est discutable.



Cette "inspiration" est courante chez Apple, on l'appelle d'ailleurs le "Sherlocking"; la firme a repris des dizaines de tweaks au fil du temps, cf par exemple les tweaks piqués par iOS 17 ou ceux par iOS 16.

Les nouveautés d'iOS 18 en matière de personnalisation

Si vous avez suivi les différentes annonces d'Apple, vous savez que la personnalisation va plus loin avec iOS 18. La nouvelle version vous permet enfin de réorganiser les applications et les widgets à votre guise, en laissant des espaces libres, comme le tweak Gridlock.



De plus, vous pouvez arranger le centre de contrôle comme bon vous semble, avec une tonne de nouveaux raccourcis, un peu comme le tweak CCSettings. Idem pour les raccourcis de l'écran verrouillé, il est enfin possible de remplacer la lampe torche et l'appareil photo.



Mentionnons aussi la possibilité de cacher des applications derrière Face ID, comme le proposait un certain BioProtect du côté de Cydia.



Mais le plus important, peut-être, c'est la nouvelle vue de réglages pour appliquer effets sombres, claires ou teintés aux icônes des applications et aux widgets., ce qui leur confère un aspect épuré et minimaliste ou une correspondance de couleur personnalisée avec votre fond d'écran. À l'époque du jailbreak, des tweaks comme WinterBoard étaient essentiels pour la personnalisation des thèmes, car ils permettaient de modifier les icônes et l'esthétique générale de l'interface utilisateur.

Plus sûr, mais pas forcément très heureux

Comme vous l'aurez remarqué, les nouvelles fonctionnalités de personnalisation d'iOS 18 correspondent à des tweaks existants. L'idée est de donner de la flexibilité aux utilisateurs, comme c'est le cas sur Android. Mais tout le monde n'est pas designer chez Apple, sachant que certains choix de la firme cette année sont quelque peu discutable.



La force d'Apple est de fournir des fonctions sécurisés et faciles d'accès, loin des manipulations complexes parfois requises pour jailbreaker, installer Cydia et des thèmes.



Après dix-sept ans avec un design consistant et pratiquement homogène chez tous les utilisateurs, l'iPhone se transforme désormais, parfois, en une sorte d'Android avec des écrans d'accueil tout simplement affreux. Il n'y a qu'à se balader sur X pour le constater, les fans de la pomme partageant leurs "créations". Un fond d'écran, des widgets et des icônes personnalisées.

La personnalisation des icônes en direct sur iOS 18 ! 😻 pic.twitter.com/S4XkqykCfP — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 11, 2024

Bien sûr, certains s'en sortent admirablement bien, comme dans les exemples d'Apple, mais d'autres feraient mieux de s'abstenir. En fait, vous n'êtes pas obligé de toucher à ces options de personnalisation !



PS : pour jouer avec les couleurs des icônes, restez appuyé longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil puis tapez sur "modifier" > "personnaliser".