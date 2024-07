Un premier jailbreak pour iOS 18 avec Palera1n 2.0

La rumeur courrait depuis début juin et le lancement d'iOS 18 en bêta. À peine un mois plus tard, un premier jailbreak est déjà disponible. Une fois n'est pas coutume, c'est l'outil Palera1n qui permet cet exploit. En passant en version 2.0, celui qui est basé sur la faille matérielle checkm8, bouchée à partir de l'iPhone XS / XR, est capable de donner un accès complet aux utilisateurs. Mais l'impact est très limité, comme vous allez le voir ci-dessous.

iOS 18 oui, mais...

Savez-vous quels sont les appareils, iPhone et iPad compris, qui sont à la fois compatibles avec iOS 18 (ou iPadOS 18) et sensibles à la faille checkm8 ? Un seul !



Effectivement, avec la mise au placard de l'iPhone X qui reste bloqué sous iOS 17, Apple n'a plus qu'un seul appareil à jour doté d'une faille au démarrage (bootROM) : l'iPad de 7ème génération. Palerain est donc compatible avec iPadOS 18, et non pas iOS 18.



Ceux qui ont un iPad 7 peuvent donc s'amuser à le jailbreaker, ce qui permet d'avoir quelques avantages comme une personnalisation poussée ou bien des applications non validées par Apple. Il est vrai que le jailbreak a perdu son intérêt au fil des ans, Apple ayant particulièrement mis l'accent sur la personnalisation du système. Avec iOS 18 par exemple, il est possible de carrément modifier l'ensemble des icônes d'un coup en appliquant un mode sombre ou une couleur d'accentuation. Sans oublier le nouveau centre de contrôle ou encore la possibilité de placer ses icônes n'importe où. Avant cela, nous avions eu droit aux widgets de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.

Compatible avec iOS 17.6 et tvOS 18

Outre iOS 18, la nouvelle version du populaire outil ajoute la prise en charge d'iOS 17.6, mais aussi de tvOS 15 à tvOS 18 sur Apple TV.

#palera1n 2.0 is OUT NOW with iPadOS 18, 17.6, and Apple TV support. (READ CHANGELOG)https://t.co/qxxiYYlj7P — palera1n (@palera1n) July 22, 2024

Bon à savoir

Comme l'explique notre confrère iPhoneTweak, Palera1n 2.0 n'est pas parfait pour autant. Si vous souhaitez jailbreaker iPadOS 18, sachez que vous n'aurez pas accès aux réglages des tweaks, car l'application Réglages d'Apple a été réécrite et n'est pas encore supportée. Il faut passer par des solutions de contournement comme TweakSettings.

Ceci ne concerne que les iPads qui ont reçu la version 18, et du fait que cette version est extrêmement nouvelle, certains aspects du jailbreaking seront cassés. Par exemple, l'application settings a été réécrite sur 18 et preferenceloader devra être mis à jour pour fonctionner. De plus, la barre rouge en haut de l'interface du mode sans échec de ellekit ne fonctionne pas actuellement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page GitHub du projet.