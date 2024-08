Le MIT démontre un jailbreak du Vision Pro, mais Apple ne le recommande pas

Le tout nouvel ordinateur spatial Vision Pro d'Apple, qui est en réalité un casque AR/VR, a beau être sorti vendredi, il a déjà été en partie piraté. Joseph Ravichandran (@0xjprx), doctorant en sécurité microarchitecturale au Massachusetts Institute of Technology (MIT), a publié sur X le premier jailbreak du noyau de visionOS - le système d'exploitation qui équipe le Vision Pro d'Apple.

Un jailbreak pour visionOS 1.0

Dans son message, Ravichandran a partagé des images d'une application qu'il a créée pour Vision Pro et qui comporte un bouton intitulé "Crash My Vision Pro" sur lequel figure un emoji "tête de mort" portant un casque Vision Pro. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, le Vision Pro s'arrête. Lorsqu'il revient à la vie, il le fait en mode "full pass-through", dévoilant un message indiquant à l'utilisateur que le Vision Pro doit redémarrer et qu'il s'éteindra au bout de 30 secondes.



Bien que ce soit certainement la première fois que je vois quelqu'un trouver un exploit de noyau pour la toute nouvelle Vision Pro d'Apple, ce n'est pas un jailbreak complet.



Les exploits du noyau sont indispensables pour déverrouiller complètement un appareil, mais cela ne suffit pas à permettre aux utilisateurs d'effectuer des actions sur un appareil en dehors des paramètres définis par Apple. Il s'agit notamment d'installer des logiciels non autorisés, de modifier l'apparence et de déverrouiller des fonctionnalités essentielles qu'Apple verrouille à l'aide de la partie logicielle.



La balle est dans le camp de la communauté du jailbreak, sauf qu'Apple n'est évidemment pas d'accord.

Apple ne veut pas que l'on modifie visionOS

Voici comment ce qu'elle explique sur la sécurité de visionOS :

visionOS est conçu pour être fiable et sécurisé dès que vous allumez votre appareil. Les fonctions de sécurité intégrées permettent de se protéger contre les logiciels malveillants et les virus et de sécuriser l'accès des utilisateurs aux informations personnelles et aux données de l'entreprise. Les modifications non autorisées de visionOS (également connues sous le nom de "jailbreaking") contournent les fonctions de sécurité et peuvent entraîner de nombreux problèmes tels que des failles de sécurité, de l'instabilité et une réduction de la durée de vie de la batterie de l'Apple Vision Pro piraté.

Dans le cas où vous seriez amené à jailbreak votre Vision Pro, sachez que les risques sont les suivants :

Vulnérabilités en matière de sécurité. Le jailbreaking de votre appareil élimine les couches de sécurité conçues pour protéger vos informations personnelles et votre appareil visionOS. Avec cette sécurité retirée de votre appareil visionOS, les pirates peuvent voler vos informations personnelles, endommager votre appareil, attaquer votre réseau ou introduire des logiciels malveillants, des logiciels espions ou des virus.

Le jailbreaking de votre appareil élimine les couches de sécurité conçues pour protéger vos informations personnelles et votre appareil visionOS. Avec cette sécurité retirée de votre appareil visionOS, les pirates peuvent voler vos informations personnelles, endommager votre appareil, attaquer votre réseau ou introduire des logiciels malveillants, des logiciels espions ou des virus. Instabilité. Les modifications non autorisées peuvent provoquer des pannes fréquentes et inattendues de l'appareil, des pannes et des blocages des applications intégrées et des applications tierces, ainsi que des pertes de données.

Les modifications non autorisées peuvent provoquer des pannes fréquentes et inattendues de l'appareil, des pannes et des blocages des applications intégrées et des applications tierces, ainsi que des pertes de données. Réduction de la durée de vie de la batterie. Les logiciels piratés peuvent provoquer une décharge accélérée de la batterie, ce qui réduit la durée de fonctionnement de l'Apple Vision Pro sur une seule charge de batterie.

Les logiciels piratés peuvent provoquer une décharge accélérée de la batterie, ce qui réduit la durée de fonctionnement de l'Apple Vision Pro sur une seule charge de batterie. Interruption des services. Des services tels qu'iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Pay et Stocks peuvent être perturbés ou ne plus fonctionner sur l'appareil. En outre, les applications tierces qui utilisent le service de notification push d'Apple peuvent éprouver des difficultés à recevoir des notifications ou recevoir des notifications destinées à un autre appareil. D'autres services basés sur le push, tels qu'iCloud et Exchange, peuvent rencontrer des problèmes de synchronisation des données avec leurs serveurs respectifs.

Des services tels qu'iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Pay et Stocks peuvent être perturbés ou ne plus fonctionner sur l'appareil. En outre, les applications tierces qui utilisent le service de notification push d'Apple peuvent éprouver des difficultés à recevoir des notifications ou recevoir des notifications destinées à un autre appareil. D'autres services basés sur le push, tels qu'iCloud et Exchange, peuvent rencontrer des problèmes de synchronisation des données avec leurs serveurs respectifs. Impossibilité d'appliquer les futures mises à jour du logiciel. Certaines modifications non autorisées peuvent causer des dommages irréparables à visionOS. L'Apple Vision Pro piraté peut ainsi devenir définitivement inutilisable lors de l'installation d'une future mise à jour de visionOS fournie par Apple.

En clair, Apple ne veut pas qu'on jailbreak son tout nouveau Vision Pro, comme l'a toujours clamée à propos de l'iPhone par exemple.