Optic ID : Apple détaille l'authentification par l'iris du Vision Pro

Suite au lancement du Vision Pro, du moins aux États-Unis pour le moment, Apple a partagé des détails supplémentaires sur l'option d'authentification par l'iris du casque. Après Touch ID et Face ID, voici Optic ID. Vos yeux sont la clé pour déverrouiller l'appareil mais aussi réaliser les différentes opérations sensibles.

À quoi sert Optic ID ?

Optic ID sait reconnaître votre iris, la partie colorée de vos yeux, ce qui vous permet de déverrouiller rapidement votre Vision Pro, d'autoriser des achats Apple Pay, de vous connecter à de nombreuses applications, d'accéder à des données personnelles sensibles, et bien plus encore. Comme vous vous en doutez, les apps qui prennent en charge Face ID et Touch ID sur l'iPhone et l'iPad prennent automatiquement en charge Optic ID. Après avoir configuré Optic ID, il devient également obligatoire pour pouvoir utiliser votre Persona.

Comment Optic ID scanne votre iris ?

Apple décrit très bien le processus :

De la même manière que Touch ID a révolutionné l'authentification par empreinte digitale et que Face ID a révolutionné l'authentification par reconnaissance faciale, Optic ID révolutionne l'authentification par reconnaissance de l'iris. Optic ID offre une authentification intuitive et sécurisée qui utilise le caractère unique de votre iris, rendue possible par le système de suivi oculaire haute performance d'Apple Vision Pro, composé de LED et de caméras infrarouges.

Optic ID scanne vos deux yeux par défaut. Étant donné que la taille de l'iris et des pupilles varie en fonction des conditions d'éclairage, Apple indique qu'Optic ID devient plus précis avec le temps, en mettant à jour le modèle enregistré après chaque authentification réussie. Apple garantit que toutes les données biométriques sont chiffrées et ne sont jamais sauvegardées sur iCloud ou ailleurs.



Il existe une option d'accessibilité permettant d'utiliser Optic ID avec un seul œil, qui peut être activée dans l'application Réglages > Accessibilité > Saisie des yeux. Il est également possible de désactiver complètement Optic ID, auquel cas l'authentification se fait uniquement à l'aide d'un code d'accès.



Pour les utilisateurs qui ont besoin d'une correction visuelle, Optic ID fonctionne avec les verres optiques ZEISS du Vision Pro et les lentilles de contact souples sur ordonnance.



Apple va plus loin dans la description technique du processus :

Lorsque vous configurez Optic ID, une lumière proche infrarouge sans danger pour les yeux, modulée spatiotemporellement, illumine l'œil, de sorte que les caméras oculaires d'Apple Vision Pro peuvent capturer des images de votre iris. Les données de l'image de l'iris sont envoyées et traitées sur Secure Enclave et sur une partie du moteur neuronal de la puce Apple M2 qui est protégée dans Secure Enclave, où elles sont transformées en une représentation mathématique pour l'inscription. Lorsque vous vous authentifiez avec Optic ID, la tentative d'authentification utilise le même processus pour comparer votre iris aux données biométriques enregistrées afin de déterminer s'il y a correspondance.

Taux d'échec d'Optic ID

Apple affirme que la probabilité qu'une personne choisie au hasard puisse déverrouiller votre Vision Pro à l'aide d'Optic ID est inférieure à une sur un million, soit exactement le même chiffre que pour Face ID. La société explique qu'Optic ID s'appuie sur "la structure détaillée de l'iris dans le domaine du proche infrarouge", qui "révèle des motifs hautement uniques indépendants de la pigmentation de l'iris".

En cas d'échec

Optic ID permet un maximum de cinq tentatives avant qu'un code d'accès ne soit requis. En guise de protection supplémentaire, vous pouvez configurer le Vision Pro pour qu'il efface toutes les informations, tous les supports et tous les paramètres personnels après 10 tentatives consécutives d'échec du code d'accès. Comme pour l'iPhone.



À noter qu'Apple explique que son Optic ID sera remplacé par le code dans les cas suivants :

L'appareil vient d'être allumé ou redémarré.

L'appareil n'a pas été déverrouillé depuis plus de 48 heures.

Le code n'a pas été utilisé pour déverrouiller l'appareil au cours des six derniers jours et demi et Optic ID n'a pas déverrouillé l'appareil au cours des quatre dernières heures.

Vous pouvez toujours utiliser Optic ID dans ces cas si votre iPhone se trouve à proximité, comme l'explique Apple dans son document d'assistance sur la configuration et l'utilisation d'Optic ID.

Pas dangereux pour les yeux ?

Optic ID est conforme aux normes de sécurité internationales et "ne causera pas de dommages aux yeux ou à la peau en raison de la faible puissance des émetteurs", selon Apple. Reste que, concernant l'utilisation du Vision Pro à long terme, nous n'avons pas de recul. Avoir des écrans si près de l'oeil n'est pas anodin.