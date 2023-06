Apple Vision Pro : qu'est-ce que Optic ID, l'authentification par balayage de l'iris ?

1 com

Au fil des années, les méthodes d'authentification sur les produits Apple ont énormément évolué. Il y a eu le traditionnel code à plusieurs chiffres, le Touch ID pour le déverrouillage avec les empreintes de vos doigts, le Face ID pour la reconnaissance faciale et en 2023 un nouveau système débarque... L'Optic ID. Ce nouveau moyen d'authentification va concerner l'Apple Vision Pro, le nouveau casque à réalité mixte de la marque américaine !

Tout ce qu'il faut savoir avec

l'Optic ID du Vision Pro

Comme des millions de personnes à travers le monde, vous avez probablement été impressionnés de l'annonce de l'Apple Vision Pro, un casque AR/VR complètement futuriste qui est rempli de nouvelles technologies et de composants haut de gamme pour une expérience exceptionnelle. Comme Apple l'a déclaré dans son événement, le Vision Pro a fait l'objet d'un dépôt de plus de 5000 brevets dans le registre de l'USPTO aux États-Unis afin de protéger les avancées réalisées par Apple. Parmi les technologies qui ont été brevetées par la firme de Cupertino, on retrouve l'Optic ID, une nouvelle méthode d'authentification qui permet de vérifier l'identité d'un utilisateur par les iris de ses yeux !



En effet, l'Apple Vision Pro est capable de numériser les iris de vos yeux avec les caméras à l'intérieur du casque, ce qui permet après d'appliquer des procédures de sécurisation comme les achats sur l'App Store ou encore le pré-remplissage des mots de passe lors de votre navigation sur Safari ou une application tierce qui nécessite une authentification.

En réalité, Apple n'a pas vraiment eu le choix de proposer ce système de vérification d'identité, car sans cette avancée, les utilisateurs auraient été contraints de dicter un mot de passe à chaque fois qu'ils accèdent à un service depuis leur Apple Vision Pro. L'expérience aurait très vite été pénible et n'aurait pas motivé les utilisateurs pour acheter une nouvelle application, se connecter à un réseau social...



Parmi les autres authentifications déjà existantes, Touch ID était impossible, car le Vision Pro ne possède aucune manette ou télécommande et le Face ID aurait obligé l'utilisateur à retirer son casque afin que celui-ci puisse analyser la totalité du visage.

L'analyse Optic ID par balayage de l'iris était donc une évidence, surtout que l'utilisateur détient une tonne de capteurs et caméras à seulement quelques centimètres de ses yeux.

En ce qui concerne la confidentialité, les informations d'Optic ID seront cryptées, ne quitteront jamais l'appareil et seront conservées en toute sécurité dans l'unité centrale Secture Enclave, où ni Apple ni aucun développeur d'application tiers ne pourra jamais y accéder.

Comment se déroulera l'activation d'Optic ID ?

Comme pour Touch ID et Face ID, ce système d'authentification ne sera pas obligatoire, vous serez entièrement libre de l'utiliser ou non. Toutefois, si vous êtes intéressé, l'Apple Vision Pro vous proposera une analyse pendant plusieurs secondes au moment de l'activation du casque AR/VR. Vous devrez garder les yeux grands ouverts durant plusieurs secondes afin que le système développé par Apple puisse mémoriser la texture de vos iris, la structure des vaisseaux sanguins et les motifs spécifiques à vos iris.

L'iris des yeux, c'est vraiment unique comme l'empreinte d'un doigt ?

Comme pour une empreinte, les iris des yeux sont uniques, la texture et la structure des vaisseaux sanguins sont considérées comme étant hautement distinctives et spécifiques à chaque personne. Des études scientifiques ont démontré que les chances de trouver deux iris identiques sont extrêmement faibles, voire quasi nulles. Cela signifie que même entre des jumeaux monozygotes, dont l'ADN est identique, les motifs de l'iris peuvent différer.