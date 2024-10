Vision Pro : la fonctionnalité Persona sera en bêta dès le lancement aux US

C'est désormais officiel, l'Apple Vision Pro sera lancé aux États-Unis le 2 février 2024, ce qui signifie que l'ordinateur spatial a définitivement terminé son développement et se trouve prêt pour être entre les mains des clients. Toutefois, cela ne veut pas dire que toutes les fonctionnalités du Vision Pro seront 100% finalisées. Dans le communiqué de presse qu'a publié Apple aujourd'hui, l'entreprise explique que la fonctionnalité Persona (qui permet d'avoir son double en version numérique) sera en statut bêta dès le lancement du Vision Pro.

Une fonctionnalité à perfectionner

Lors du développement du Vision Pro, Apple a été confronté à une difficulté majeure : permettre à n'importe quel utilisateur de participer à des conversations vidéos du type FaceTime, Zoom, Microsoft Teams... L'entreprise a rapidement compris que ce serait délicat de se passer des conversations vidéos dans le cadre professionnel, surtout à notre époque où le télétravail est encore très présent dans de nombreux secteurs. Pour apporter une solution à ce problème, Apple a inventé "Persona", une fonctionnalité qui reprend virtuellement votre visage et qui y ajoute les mouvements que vous faites avec votre bouche, vos yeux ou encore vos sourcils.



Résultat, quand vous entrerez dans un appel FaceTime ou autres, la personne présente ne verra pas votre vrai visage, mais votre Persona qui s'animera en temps réel grâce aux multiples capteurs dans le Vision Pro. De votre côté, vous verrez le visage de votre correspondant projeté en réalité augmentée en face de vous.

Dans le communiqué de presse publié aujourd'hui par Apple pour annoncer la date de précommande et de commercialisation du Vision Pro aux États-Unis, on remarque une bonne et une mauvaise nouvelle à propos de Persona. Apple mentionne bien la présence de la fonctionnalité dès le premier jour de disponibilité du Vision Pro, toutefois, Persona sera considéré comme étant en bêta.



Cela veut dire que les utilisateurs pourront créer leur propre Persona, pourront l'utiliser lors de conversations FaceTime, mais risqueront de se retrouver confrontés à des bugs pendant l'utilisation ou la configuration. Cela pourra se traduire par des expressions faciales lentes ou absentes ou une configuration à refaire à plusieurs reprises, on imagine quand même qu'Apple proposera aux utilisateurs américains une bêta assez évoluée de Persona d'ici au 2 février.



Apple n'a pas mentionné d'autres fonctionnalités en bêta en dehors de Persona, ce qui signifie que les développeurs Apple ont bien rattrapé le retard cumulé qui avait été dévoilé par une rumeur après la présentation du Vision Pro.

Interestingly, Apple is saying that the digital Persona will be in beta in Vision Pro. pic.twitter.com/yG8kiMS4LP — Tech God (@tgod34748) January 8, 2024

Comment paramétrer son Persona

Vous pouvez créer votre Persona lorsque vous configurez votre Apple Vision Pro pour la première fois, ou le faire plus tard.

Pour configurer ou refaire votre Persona à tout moment, suivez les étapes suivantes :

Allumez votre Apple Vision Pro.

Ouvrez Réglages, puis touchez Persona.

Touchez Démarrer et suivez les instructions qui s'affichent.

Une vidéo vous montre le processus avant de commencer, puis une voix vous guide tout au long de la configuration. Regardez la vidéo dans son intégralité, puis retirez Apple Vision Pro lorsque cela vous est demandé.

Pour garantir la sécurité de votre Persona, configurez Optic ID. Si vous n'avez pas configuré Optic ID, toute personne connaissant votre code d'accès du Vision Pro peut utiliser votre Persona.