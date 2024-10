Depuis la première mise à jour de visionOS, les Persona sont encadrés dans des fenêtres lors de conversations vidéo via FaceTime ou autre. Apple avait présenté à la WWDC 2023 des Personas qui offrent une meilleure immersion dans l’environnement réel autour de vous. La fonctionnalité qui n’était pas encore prête va être intégré dans une futur bêta qui serait mise en ligne au cours de la soirée !

« Spatial Personas » arrive en bêta

Apple a annoncé l’introduction de la prise en charge spatiale de Persona sur le Vision Pro, promettant de révolutionner la manière dont nous interagissons à distance. Disponible plus tard dans la journée en version bêta, cette fonctionnalité est destinée à enrichir considérablement l’expérience utilisateur sur visionOS.



Les “Spatiales Personas” sont conçues pour changer les interactions traditionnelles en ligne. Loin de la fenêtre FaceTime familière, cette technologie vise à offrir une sensation de présence et de proximité sans précédent, permettant aux utilisateurs de se sentir comme s’ils étaient dans la même pièce, malgré la distance qui les sépare. Imaginez discuter avec un ami ou un collègue à des milliers de kilomètres, mais avec la sensation qu’il est juste là, à côté de vous. C’est la promesse des Spatiales Personas.

Image MacRumors

Présentée pour la première fois lors de la WWDC 2023, la fonctionnalité spatiale Persona a suscité un grand intérêt. Néanmoins, son lancement a été retardé, une phase de développement plus longue que prévu étant nécessaire pour peaufiner cette technologie révolutionnaire. L’objectif des développeurs était de garantir une immersion et surtout un temps de latence au plus bas pour que ce soit le plus naturel possible.

Les avantages de la technologie Spatial Persona

L’introduction des Spatiales Personas est une véritable avancée dans la communication numérique via l’Apple Vision Pro. Cette technologie permet non seulement de regarder les interlocuteurs dans les yeux, mais elle offre également la possibilité de s’exprimer avec plus de naturel à travers le mouvement et le langage corporel. De plus, elle ouvre la porte à de nouvelles formes de collaboration et de partage d’activités via des applications, enrichissant les interactions sociales et professionnelles en ligne.



Pour ceux qui utilisent déjà FaceTime, l’intégration des Spatiales Personas sera transparente. Cette fonctionnalité sera accessible pendant les appels, supportant jusqu’à cinq participants simultanément. Cette extension promet de transformer les appels vidéo en expériences immersives, où chaque participant peut se sentir pleinement engagé et connecté, malgré l’absence de proximité physique.



En offrant une expérience utilisateur sans précédent au sein de visionOS, Apple continue de repousser les limites de l’innovation. La seule mauvaise nouvelle c’est qu’il faudra probablement attendre 1 à 2 mois pour que la fonctionnalité quitte le statut de bêta et soit accessible à tout les propriétaires de l’Apple Vision Pro.