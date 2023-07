Les tweaks de jailbreak piqués par Apple pour iOS 17

Apple a annoncé les prochaines mises à jour majeure de la rentrée 2023, à savoir iOS 17 et iPadOS 17 pour les iPhones et les iPads compatibles lors de la WWDC 2023. Depuis, nous avons décortiqués les nouveautés avec de nombreux changements qui ont un air de déjà-vu. En effet, comme chaque année désormais, Apple n'hésite pas à s'inspirer des créations de la communauté du jailbreak pour améliorer l'expérience des utilisateurs. D'un côté, la firme bloque le jailbreak avec toujours plus de sécurité, de l'autre, elle pique les bonnes idées. Comme pour le sherlocking d'applications sur l'App Store, mais pour les tweaks.

Apple oblige, tout cela a été peaufiné avec une finition qui est sa marque de fabrique.

Mode veille

Avec iOS 17, Apple permet aux utilisateurs de placer leur iPhone en mode paysage sur n'importe quel chargeur MagSafe officiel à côté de leur lit. Le mode veille (ou StandBy en anglais) permet d'afficher l'heure et/ou un widget avec des informations pertinentes d'un simple coup d'œil, sans avoir à toucher l'appareil. Bien que ces fonctionnalités soient astucieuses, elles ne sont pas nouvelles. La communauté du jailbreak a créé de nombreux tweaks pour rendre l'écran verrouillé plus informatif, tels que Photon, qui affiche l'heure ambiante et des widgets d'écran de verrouillage similaires à ceux de watchOS.

Suppression automatique des codes de vérification

Dans iOS 17, les codes de vérification reçus par SMS ou e-mail pour l'authentification à deux facteurs sont automatiquement supprimés une fois leur utilité remplie. Cela évite aux utilisateurs de devoir supprimer ces codes manuellement pour plus de commodité. Une fonctionnalité similaire a été introduite par un tweak de jailbreak appelé NoMoreShortCodes, qui supprime automatiquement ces derniers.

Messagerie vocale en direct

Apple permet désormais d'afficher la transcription en temps réel de la boîte vocale sur l'écran de verrouillage avec Live Voicemail, permettant aux utilisateurs de voir qui appelle avant de décrocher. Bien que la façon dont Apple a implémenté cette fonctionnalité soit unique avec sa fonctionnalité de transcription intégrée, un tweak de jailbreak appelé Super VoiceMail permettait aux utilisateurs d'écouter les messages vocaux en temps réel avant que l'appelant ne raccroche.

Plus de gestes avec les AirPods

Avec iOS 17, les utilisateurs des AirPods auront plus d'options de gestes pour contrôler leur appareil sans le toucher. Par exemple, ils pourront couper et rétablir le son des appels téléphoniques en appuyant sur la tige des AirPods. Les jailbreakers avaient déjà cette possibilité avec un tweak appelé Siliqua Pro depuis 2019, qui permettait de personnaliser les gestes des AirPods bien avant qu'Apple n'améliore les gestes natifs. Il faut cependant installer le firmware bêta sur les AirPods Pro.

Correction automatique améliorée

iOS 17, tout comme iPadOS 17, apporte des améliorations à la correction automatique de l'iPhone. Bien que cette fonctionnalité native soit utile, elle est connue pour faire des erreurs. Des tweaks de jailbreak tels que ManualCorrect Pro permettaient déjà d'améliorer la correction automatique en permettant aux utilisateurs de forcer certaines corrections automatiques lorsque des mots spécifiques étaient tapés.

Widgets interactifs

Avec iOS 17 et iPadOS 17, les widgets sur l'écran d'accueil deviennent enfin interactifs, permettant aux utilisateurs d'effectuer des actions directement depuis le widget sans ouvrir l'application correspondante. Ceux qui jailbreakent avaient déjà accès à des widgets HTML interactifs et des widgets de style iOS 14+ grâce à PowerWidget, qui offraient des fonctionnalités similaires.

Appareil photo

Apple améliore l'expérience de prise de photos dans l'application Appareil photo d'iOS 17 en ajoutant une option de niveau à l'interface pour vous aider à maintenir vos photos droites. Ce niveau complète la fonction existante de grille pour vous aider à prendre de meilleures photos.

Des tweaks de jailbreak comme CameraTweak permettaient déjà d'améliorer la composition des photos en utilisant différentes superpositions pour les aligner correctement.

Téléchargements plus précis sur l'App Store

Dans iOS 17 et iPadOS 17, les utilisateurs pourront obtenir plus d'informations sur l'avancement des téléchargements d'applications depuis l'App Store, y compris le temps restant avant la fin du téléchargement.

Alors qu'iOS et iPadOS ne fournissaient auparavant aucune information détaillée, les tweaks de jailbreak comme App Percent permettaient déjà d'afficher le pourcentage de téléchargement de l'App Store, offrant ainsi une meilleure visibilité de l'état des téléchargements.

Affiches de contact

Apple ajoute de la personnalisation dans les contacts d'iOS 17 et iPadOS 17. Ces affiches de contact sont visibles lors des appels.

Il convient de mentionner qu'un tweak de jailbreak appelé Phoenix avait déjà tenté d'améliorer les pages de contact en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur apparence avec des couleurs et des images de bannière.

Fondu enchaîné dans l'application Musique

Enfin, Apple introduit des effets de fondu enchaîné entre les chansons dans l'application Apple Music. Cette fonctionnalité aurait dû être présente depuis longtemps. Il est intéressant de noter que même la version Android de l'application Apple Music prenait déjà en charge cette fonctionnalité, alors que l'application native de l'iPhone ne le faisait pas.

Les personnes jailbreakées avaient déjà Crossfade, un tweak qui permettait d'obtenir des effets de fondu enchaîné dans l'application Musique native.

Face Id pour la navigation privée dans Safari

Pour la première fois, iOS 17 et iPadOS 17 cherchent à protéger l'activité de navigation privée de l'application Safari en utilisant l'authentification biométrique Face ID. Ainsi, vous serez le seul à pouvoir accéder à cette fonctionnalité.

Les utilisateurs de jailbreak sont depuis longtemps préoccupés par la protection de la vie privée et certains tweaks de jailbreak, tels que BioProtect XS, permettaient déjà d'exiger l'authentification Face ID avant de lancer l'application Safari.

Modifier la vitesse du menu haptique

Dans iOS 17, Apple propose davantage d'options pour ajuster la vitesse des gestes Haptic Touch, ce qui permet aux menus et options pratiques de s'afficher plus rapidement. On dirait presque le retour de 3D Touch.

Cette fonctionnalité, bien qu'utile, était déjà disponible pour les utilisateurs de jailbreak grâce à des addons comme Better3DMenus, qui permettaient d'accélérer l'affichage de ces menus.

Utiliser des applications tierces avec Siri

Avec Siri dans iOS 17, les utilisateurs ont désormais la possibilité de choisir l'application de messagerie avec laquelle envoyer un message. Apple semble ainsi permettre aux utilisateurs d'interagir avec des applications autres que celles par défaut, directement depuis les fonctions système telles que l'assistant vocal natif de l'iPhone.

Les utilisateurs de jailbreak avaient déjà cette possibilité grâce à des tweaks tels que EvilScheme depuis 2020, qui permettait de modifier les applications par défaut utilisées par iOS, notamment pour la navigation web, la lecture de musique, etc.

Plus de liberté pour les applications fenêtrées sur l'iPad

Décrié à sa sortie sur iPadOS 16, Stage Manager est plus flexible avec iPadOS 17. Vous pouvez désormais choisir parmi plusieurs tailles de fenêtres et les placer où vous le souhaitez.

Cependant, les utilisateurs de jailbreak connaissent déjà depuis longtemps cette flexibilité grâce à des tweaks comme MilkyWay, qui offraient des fonctionnalités similaires depuis des années. Cela permettait d'avoir une expérience multitâche plus avancée, allant au-delà de la simple division de l'écran ou du basculement entre les applications.

Conclusion

Cela fait des années qu'Apple s'inspire des développeurs, de l'App Store ou de Cydia / Sileo / Zebra, pour ne pas dire qu'elle les copie. Avec iOS 17, c'est encore le cas et ce sera certainement la même chose avec iOS 18 l'an prochain. Bien que le jailbreak perde de l'intérêt, notamment à cause de ce cannibalisme, il n'en reste pas moins que la communauté a grandement participé à l'amélioration continue de l'iPhone et de l'iPad. Il faut simplement saluer le niveau d'exigence d'Apple, qui ne fait jamais les choses à moitié, comme nous l'avons encore vérifié lors de la présentation du casque Vision Pro. Un premier casque AR/VR, dix ans après les concurrents, mais qui a placé la barre très haute en matière d'ergonomie, de conception et d'expérience. D'ailleurs, on a hâte de savoir si un jailbreak du Vision Pro est possible...