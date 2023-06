iOS 17 : l'App Store indique le temps de téléchargement d'une application

Dans iOS 17, il n'y a pas que les grandes nouveautés comme la nouvelle application téléphone ou les messages vocaux dans FaceTime, Apple a également apporté de subtiles modifications à son système d'exploitation. Si vous prenez l'application App Store, elle indique désormais aux utilisateurs la durée de téléchargement d'une application une fois qu'elle a commencé.

Un détail pratique

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton "Obtenir" sur la fiche d'une application et que le symbole circulaire de téléchargement apparaît, le temps restant avant la fin du téléchargement s'affiche à côté, en minutes et en secondes. Si l'installation est très rapide, le temps restant n'est pas indiqué.

Il est évident que le temps de téléchargement d'une application donnée dépend de la vitesse Internet de l'utilisateur et de la taille du fichier. C'est pourquoi vous ne verrez la durée du téléchargement qu'une fois que celui-ci a été lancé et que la connexion au serveur de l'App Store est établie. C'est le même principe que le téléchargement de fichiers depuis un navigateur ou via des logiciels de type FTP, Torrent, etc.



Le reste ne change pas, à savoir que vous avez la possibilité d'annuler un téléchargement en cours en appuyant sur le bouton "carré".



En tout cas, sur des applications lourdes comme des jeux vidéo, il est très intéressant de savoir combien de temps vous allez devoir attendre. C'est aussi un bon indicateur pour juger de la qualité de votre réseau.



Vous trouvez cela pratique d'avoir le temps de téléchargement avec iOS 17 ?