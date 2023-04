iOS 17 : le téléchargement des applications en dehors de l'App Store serait possible

C'est l'une des demandes prioritaires de nombreux développeurs, entreprises et régulateurs à travers le monde : le Sideloading. Depuis le lancement de l'iPhone et de l'iPad, Apple oblige ses utilisateurs à télécharger leurs applications via l'App Store, une pratique jugée par certains comme étant anticoncurrentielle, car Apple étouffe toute concurrence qui pourrait proposer des prix plus attractifs.

Le Sideloading, la grande nouveauté d'iOS 17 ?

Dans un récent rapport du journaliste Mark Gurman, on apprend qu'Apple va enfin sauter le pas... Celui d'ouvrir la distribution d'applications au-delà de son App Store. En effet, la firme de Cupertino devrait autoriser avec iOS 17 l'apparition des stores tiers, des boutiques d'applications identiques à l'App Store, mais avec leurs propres règles, grilles tarifaires et catalogues.



Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad pourront donc télécharger un "store tiers" leur permettant d'accéder à une autre plateforme répertoriant des applications, celles-ci seront compatibles avec leur iPhone et pourront être téléchargées comme une vraie application et plus une "web-app", ce qui était la solution pour contourner l'absence de Sideloading pendant toutes ces années.

Cette nouveauté qui était attendue dans iOS 17 est probablement faite à contrecœur par Apple, car en réalité le géant californien n'a plus le choix. L'Union européenne n'acceptera plus dès 2024 que de grands acteurs comme Apple n'autorise pas l'ouverture aux stores tiers pour le téléchargement des applications.

Malgré de multiples audiences devant les régulateurs pour avertir sur la dangerosité des stores tiers qui pourraient laisser passer des applications malveillantes, Apple n'arrive plus à convaincre !

Quels sont les risques du Sideloading ?

Au premier abord, pouvoir télécharger des applications sur des stores tiers est une bonne chose. On se dit, c'est la liberté, ce sont des prix moins chers... Mais, c'est aussi de nouveaux problèmes qu'on a jamais connu sur iOS depuis son lancement !

Un risque de télécharger des applications malveillantes qui peuvent contenir un virus ou même un logiciel espion.

qui peuvent contenir un virus ou même un logiciel espion. Un risque de télécharger des applications qui en imitent d'autres. Vous croyez avoir téléchargé l'application officielle de votre banque ? Pas de chance, c'est un plagiat qui a pour objectif de récupérer votre identifiant et code secret afin d'accéder frauduleusement à votre compte bancaire.

d'autres. Vous croyez avoir téléchargé l'application officielle de votre banque ? Pas de chance, c'est un plagiat qui a pour objectif de récupérer votre identifiant et code secret afin d'accéder frauduleusement à votre compte bancaire. Un problème de confidentialité . Si Apple a mis en place des règles strictes et une transparence en ce qui concerne la protection de notre vie privée, ce ne sera peut-être pas toujours le cas avec des stores tiers.

. Si Apple a mis en place des règles strictes et une transparence en ce qui concerne la protection de notre vie privée, ce ne sera peut-être pas toujours le cas avec des stores tiers. Des applications qui suivront votre activité pour vous proposer des publicités ciblées. Il est peu probable qu'Apple puisse maintenir le blocage du suivi de l'activité avec des apps tierces puisque les stores auront leur propre politique.

Évidemment, l'ensemble des problèmes cités ci-dessus peuvent ne pas apparaître avec une politique sérieuse. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est si les stores tiers seront accessibles ou si Apple proposera une sélection restreinte. N'oublions pas que l'UE va obliger Apple à s'ouvrir aux stores tiers, mais n'indique pas de règle particulière quant à la quantité de stores tiers qui seront disponibles.

Quels seront les avantages pour les utilisateurs ?

Au-delà de la sécurité et de la confidentialité qui risquent de se dégrader, les premiers bénéficiaires du Sideloading seront les utilisateurs.

Voici tous les atouts que cela pourra avoir :

Les utilisateurs pourront accéder à des versions modifiées d'applications existantes qui offrent des fonctionnalités supplémentaires ou suppriment les restrictions de l'application.

L'accès au cloud gaming (enfin), l'App Store n'autorise pas le cloud gaming, mais les stores tiers le feront à coup sûr. Autrement dit, ce sera la porte ouverte aux acteurs comme NVIDIA GeForce Now, Microsoft xCloud, Parsec Gaming, Playkey...

(enfin), l'App Store n'autorise pas le cloud gaming, mais les stores tiers le feront à coup sûr. Autrement dit, ce sera la porte ouverte aux acteurs comme NVIDIA GeForce Now, Microsoft xCloud, Parsec Gaming, Playkey... Des réductions sur nos applications préférées. Apple impose une commission de 15% pour les petits développeurs et 30% pour les développeurs qui génèrent de gros chiffres d'affaires. Avec les stores tiers, les développeurs auront des commissions moins élevées (puisqu'il faudra les attirer en masse pour remplir les catalogues), ce qui signifie que nous aurons des applications et achats intégrés moins coûteux.

sur nos applications préférées. Apple impose une commission de 15% pour les petits développeurs et 30% pour les développeurs qui génèrent de gros chiffres d'affaires. Avec les stores tiers, les développeurs auront des commissions moins élevées (puisqu'il faudra les attirer en masse pour remplir les catalogues), ce qui signifie que nous aurons des applications et achats intégrés moins coûteux. Accès à des applications non disponibles dans l'App Store.

On peut le dire, les stores tiers sur un système d'exploitation ont des inconvénients, mais aussi beaucoup d'avantages dont on n’a jamais pu profiter dans l'écosystème Apple. Globalement, le Sideloading sur iOS 17 va être une bonne chose, il y a juste à espérer que les stores tiers auront de la liberté et ne seront pas soumis aux mêmes règles et commissions que l'App Store, sinon c'est l'assurance de perdre tous les avantages cités ci-dessus.



