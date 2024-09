tvOS 17.2 est disponible au téléchargement pour tous

Apple n'oublie pas les possesseurs de l'Apple TV. Après iOS 17.2 et watchOS 10.2, voici tvOS 17.2 pour les boîtiers TV de la marque. tvOS 17.2 est plutôt une version importante, puisqu'elle introduit une application TV remaniée, aux côtés d'autres corrections de bugs et améliorations.

Les nouveautés de tvOS 17.2

Si les notes de version officielles sont succinctes, il y a vraiment du neuf ici.



La nouvelle application Apple TV comprend désormais une barre latérale qui accueille du contenu provenant à la fois des services d'Apple et des services de diffusion en continu qui s'intègrent à la fonction "Watch Now" de tvOS 17.2. Des sections dédiées à la recherche, à Apple TV+, au MLS Season Pass, aux sports, à la boutique et à la bibliothèque se trouvent en haut de la barre latérale, ainsi que des sections dédiées à des services de streaming comme MyCanal, Netflix, Prime Video, ABC, CBS, Comedy Central, Hulu, ESPN, Discovery, Peacock et bien d'autres.

Vous pouvez cliquer sur chaque service de streaming pour voir le contenu qui est disponible spécifiquement sur ce service, et il y a également une nouvelle section "Ma TV" qui remplace "Mes chaînes".



La version précédente de tvOS 17.1 a ajouté la prise en charge de l'amélioration des dialogues améliorés sur HomePod mini et HomePod (1re génération) lorsqu'ils sont couplés à l'Apple TV 4K.



tvOS 17.0 était une mise à jour majeure qui introduisait plusieurs nouvelles fonctionnalités pour l'Apple TV, notamment l'app FaceTime, un centre de contrôle redessiné, trouver votre télécommande Siri avec l'iPhone, les souvenirs de l'app Photos comme économiseur d'écran, une expérience Apple Music Sing améliorée et une prise en charge élargie des connaissances Siri.

Installer la mise à jour tvOS 17.2

Comme à chaque mise à jour majeure, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de ses appareils, sauf que l'Apple TV le fait d'elle-même via votre profile Apple.



Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans l'application Paramètres > Système > Mises à jour de logiciels, puis sélectionnez "Mettre à jour les logiciels".



Les Apple TV HD et 4K (les trois générations) sont compatibles avec tvOS 17.2.