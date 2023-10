La mise à jour 17.1 offre les dialogues améliorés aux HomePod 1 et HomePod mini

Avec la mise à jour 17.1 du logiciel HomePod qui devrait être publiée la semaine prochaine aux côtés d'iOS 17.1, Apple apportera la prise en charge de la fonction "Enhance Dialogue", soit "Améliorer les dialogues" au HomePod mini et au HomePod original. La fonctionnalité est déjà connue sur Apple TV 4K.

Une nouveauté du HomePod 2 pour les anciens modèles

"Améliorer les dialogues" est une fonctionnalité qui vise à augmenter le volume des voix afin de rendre les dialogues plus faciles à entendre par rapport aux effets, à l'action et à la musique dans un film ou une série de télévision. Elle fonctionne lorsqu'un HomePod ou un HomePod mini est couplé à une Apple TV et utilisé comme option de sortie audio.



Jusqu'à présent, "Enhance Dialogue" était disponible sur le HomePod de deuxième génération, et il s'agissait d'une fonctionnalité introduite pour la première fois dans tvOS 17. Avec tvOS 17.1 et le logiciel HomePod 17.1, l'option peut être activée sur n'importe quel HomePod (ou paire de HomePods) couplé à une Apple TV 4K.

Comment activer l'amélioration des dialogues

L'activation de l'amélioration des dialogues lors du visionnage d'une série de télévision ou un film, en faisant apparaître les commandes de lecture avec la télécommande Siri et en choisissant la fonctionnalité "Améliorer les dialogues" à partir du bouton "options audio". Elle peut être activée pour tous les contenus en allant dans Réglages > Vidéo et audio > Améliorer le dialogue.



Apple doit publier le nouveau logiciel HomePod 17.1 la semaine prochaine, en même temps qu'iOS 17.1 et tvOS 17.1.