Apple publie HomePod 17 avec quelques améliorations

La version 17 du logiciel inclut la prise en charge de votre HomePod. Cette mise à jour comprend également des corrections de bugs et des améliorations de la stabilité.

Appairé avec un iPhone sous iOS 17 - ou un iPad sous iPadOS 17, le HomePod peut désormais lancer une session AirPlay à l'aide d'une commande Siri, ce qui facilite l'écoute de services musicaux tels que Spotify, toujours pas nativement supporté (la faute à Spotify). La mise à jour HomePodOS 17 ajoute également de nouvelles commandes pour couper ou rétablir le son d'un appel, et il y a une fonction "Amélioration du dialogue" sur le HomePod 2 qui peut donner la priorité aux voix lorsqu'il est utilisé avec l'Apple TV 4K, ce qui est bien pour les films notamment.

Parallèlement aux mises à jour iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 et watchOS 10, la mise à jour HomePod 17 conçue pour le HomePod et le HomePod mini nous avait échappé. Apple a publié le nouveau firmware avec plusieurs améliorations qui devraient faciliter l'utilisation des enceintes de la marque.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.