Apple publie le logiciel HomePod 17.1.1 avec un correctif pour Siri

Parallèlement à iOS 17.1.1, Apple a publié le logiciel HomePod 17.1.1 pour corriger un bug qui pourrait amener certains haut-parleurs HomePod à répondre lentement ou à ne pas terminer les requêtes. Étrangement, tvOS 17.1.1 n'a pas été diffusé, alors que HomePodOS est basé dessus.

Une seule nouveauté

Si vous aviez un souci avec l'utilisation de Siri, votre HomePod sera désormais plus docile et plus efficace.



La mise à jour du jour intervient quelques semaines après la publication de la mise à jour HomePod 17.1, qui a ajouté les dialogues améliorés pour le HomePod original et le HomePod mini, chose que le HomePod 2 avait d'office.

Comment mettre à jour le HomePod ?

Le firmware du HomePod est installé automatiquement sur l'enceinte intelligente à moins que la fonctionnalité ne soit désactivée dans l'app Maison, mais le HomePod peut également être mis à jour manuellement dans cette dernière en allant dans les réglages :