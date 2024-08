Apple publie aussi tvOS 17.3 pour l'Apple TV et le HomePod

Après iOS 17.3, macOS 14.3 et watchOS 17.3, Apple a diffusé la version finale de tvOS 17.3 auprès du public. La mise à jour arrive une semaine après la publication de la version RC qui a permis de corriger les derniers bugs. Attention, aucune nouveauté n'est à signaler. Le HomePod, qui partage le même système d'exploitation, est également concerné.

Comment installer la mise à jour tvOS ?

Les utilisateurs peuvent télécharger la mise à jour tvOS 17.3 en allant dans l'application Réglages de l'Apple TV. La plupart d'entre eux n'ont rien à faire, car les mises à jour automatiques sont activées par défaut.

Les nouveautés de tvOS 17.3

Les nouvelles versions de tvOS sont souvent mineures par rapport aux autres mises à jour de systèmes d'exploitation, se concentrant principalement sur les corrections de bogues et les petites améliorations.



Cette mise à jour fait suite à la sortie de tvOS 17.2, qui a amélioré les applications FaceTime, Fitness et Apple TV (avec une navigation complètement repensée), rationalisé la recherche vocale dans les applications prises en charge, ajouté une nouvelle prise en charge de Siri et apporté des améliorations en termes de performances et de stabilité.

Et HomePod OS 17.3 ?

Un logiciel HomePod version 17.3 connexe a également été publié avec des améliorations de performance et de stabilité non spécifiées.